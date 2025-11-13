南亞科盤中刷天價帶旺台塑集團　南亞、台化同奔漲停

▲台塑企業內湖大樓外觀照。（圖／台塑提供）
記者巫彩蓮／台北報導
台塑四寶當中南亞（1305）領頭攻堅，股價連續兩天拉漲停，今（13）日上攻到54.7元，創下2024年5月以來新高，11點半過後成交量達28萬張，四寶股價最低台化（1326）也跟進補漲，攻克35.6元漲停價位，台塑（1301）漲幅逾5%。
AI產業帶動PCB材料升級，並改變DRAM供需結構，也為台塑集團轉型增添契機，南亞科（2408）今日股價再創178.5元新高價，有利於台塑、台化、台塑化（6505）三家公司第三輪持股申讓作業。
台塑、台化與台塑化三家之前完成兩輪南亞科申讓作業，合計套現逾150億元，即日到明年1月30日為止，進行第三輪申讓，以近期南亞科股價推算，合計交易總金額93.6億元，處分後，三家公司對南亞科持股比重同步降為8.8%。
南亞電子材料占營收比重已達6成，產品線涵蓋環氧樹酯、玻纖布、銅箔、銅箔基板（CCL）與載板等，其玻纖布在Low-DK1、Dk2具量產能力，銅箔近期成功開發HVLP3規格，朝向HVLP4規格開發，至於CCL主力規格為M4～M8，M9產品在認證階段，高階規格產品持續成長，電子材料獲利成長可期，南亞除了電子材料事業，亦轉投資南電（8046）持股66.97%、南亞科持股29.28%。
