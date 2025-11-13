森崴能源Q3大虧77億元　先行認列子公司2026代墊工程款

▲森崴記者會。（圖／森崴提供）



記者高兆麟／台北報導

森崴能源（6806）今（13日）董事會後，公布第三季財務報告，受到子公司富崴能源承攬離岸風電二期工程影響，先予以認列損失，此次虧損係依據會計準則，第三季也須將2026年代墊工程費用估列反映於財務報表，認列後，第三季帳面虧損77.36億元，連同上半年虧損44.3億元，累計前3季虧損高達121.72億元，不過公司 強調，淨值仍保有48.69億元，財務體質穩健。

森崴能源母公司正崴公司（2392）與永崴投控公司（3712）亦將依持股24.87%及44.16%認列損失。正崴公司本業穩定運作不受影響，待正崴與永崴董事會審查通過後公布財報。

富崴能源（資本額124.45億）是森崴能源100%持股子公司，是台灣第一家專業的離岸風電統包工程公司（EPCI）、自組本土風電團隊，對於台灣離岸風電的長期自主發展至關重要。離岸風電二期工程在前期探勘、各種設備物料及海上施工，接連遭遇COVID-19、烏俄戰爭、全球大缺船、國產化政策等因素影響，各類情事變更影響鉅大。

公司強調，此統包工程合約金額565億元（含稅），裝置容量300MW，工程進度已達94.68%，目前收到業主工程款398億元，因疫情及戰爭等綜合因素影響，今年10月先獲得主管機關第一階段核准93.5天工期展延；近年極端氣候變化，海事工程費用暴增，今年光第三季就有39%時間因惡劣海象無法出海施工，現階段也因東北季風海象惡劣無法施工，剩餘工程將於2026年度全部完成。

根據全球領先市場情報的顧問公司Rystad Energy分析報告指出，台灣離岸風電專案的建置成本在2020至2025年顯著增加20%至40%，此數據資料基於該期間台灣主要風場之整體審查所得。富崴能源目前也積極與業主提出工程預算追加，雙方正在審核協商中，公司表示會全力維護股東之最大權益。

森崴能源長期佈局光、風、水、氣、大平台的多元發展戰略，除了今年取得「又德」海上風場700MW的開發權，近期也積極投入潔淨能源的小水力，本月在中部石岡壩560KW小水力電廠將併網發電，目前也在建設甲仙堰輸水隧道4.3MW小水力；海外投資布局也開始收成，越南裝置容量45MW水力電廠，近期也開始收益，年發電量也超出預期達到165,567MWh，有助提升整體獲利品質。

此次因承攬離岸風電工程的逆風，將會使得團隊的磨練更加扎實，經驗也更加豐富，面對複雜多變的國、內外局勢，未來將會有更強的韌性與發展。