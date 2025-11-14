外商工程師存股轉戰期權　靠1招「只進不出」　6年資產飆600%

▲職涯最忙碌階段，勳仔將個股轉成0050，且有錢就買、只進不出。

圖文／鏡週刊

38歲的勳仔，在知名美商科技公司擔任晶片工程師；他說一般人以為，在外商科技公司工作光鮮亮麗，其實內部員工都有被裁員的恐懼。為了不被公司牽制，他積極理財，目標要在40歲前達到財務自由，現已提前達陣，不論工作或生活都能游刃有餘。

勳仔的投資歷程，與職涯發展密不可分，主要有三階段變化；從大二開始存金融股，到現在進階透過期貨、選擇權進行滾動式投資，近6年資產成長高達600%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「爸媽理財觀念保守，受家庭教育影響，我的投資起手式從存兆豐金開始；後來陸續投資統一超、中華電，都是營運穩定的龍頭公司，每年能穩穩領息。」勳仔說，進入職場前5年，投資主要以金融、傳產存股為主，只領股息、不作價差。後來對財報產生興趣，就自己做研究，還挖到了幾檔冷門優質存股標的。

隨著工作資歷累積，30歲之後，勳仔進入職涯最忙碌階段，此時不像先前有時間、餘力可自行研究財報，挑到乏人問津的冷門好股；為專注本業，他將個股全部轉成ETF，且以0050（元大台灣50）及006208（富邦台50）為主；有錢就買，不看價位進場，遇大跌則會再加碼，過程中只進不出。

「利用指數投資，可獲得大盤平均報酬，且抵禦通膨綽綽有餘，又能省下不少心力，是很不錯的選擇。」但他話鋒一轉，「若以投資全市場觀點來看，真正能完全投資在台股指數的商品，其實是台指期，這也是我目前最推薦的指數投資法。」

他解釋，台積電占0050比例達6成，且是追蹤市值最大50家公司，仍有許多中小型股未被納入。另外，隨著薪資收入提升，對高資產族群來說，參與配息結果，可能使所得稅率級距再往上跳一階，領息反而要多繳稅。加上二代健保需額外課稅，ETF就不再是最好選擇。

近3年，勳仔投資轉向期貨選擇權。「持有台指期合約，是真正投資完整的加權指數，不論大型權值股或中小型股都涵蓋在內，就分散風險、貼近大盤這兩項需求來看，台指期都是更好的選擇。再搭配台指選擇權，就有更多不同策略，不論是避險或創造現金流，都可提高勝率。」

勳仔的同事Zy，投資資歷超過10年，他直言，「以前懵懂會跟風買高股息產品，後來發現阿勳的投資績效很好、又能同時節稅便深入了解，經他解說後，便利用這套方式、期貨無限轉倉及選擇權價外sell put策略，在震盪行情下穩穩收取權利金，且大跌崩盤時，也能勇敢照計畫買進，績效真的明顯提升許多。」對高所得族群來說，若能熟悉期貨、選擇權操作，這套策略確實可行。



更多鏡週刊報導

達人理財／怕被裁員逼出財商力 工程師靠期權助攻資產滾6倍

工程師投資術3／機械操作2週賺逾3% 3步驟看懂期權收益滾動術

工程師投資術1／理工腦挖掘5檔冷門定存股 工程師長抱隱形冠軍睡得著