加油再等等　下週油價有望降0.1元

▲中油。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

受到國際油價持續回落影響，加上台灣中油啟動平穩機制，預估下週國內油價有望微降，汽油可能「不調整或小降 0.1 元」、柴油則有機會下滑 0.1～0.2 元。

國際市場方面，北半球進入秋季用油淡季，加上美國商用原油庫存連續增加，使國際油價本週走弱。中油累算至 11 月 13 日的調價指標 7D3B 週均價為每桶 64.28 美元，較前一週下跌 0.93 美元。本週新台幣兌美元匯率小幅貶值至 31.053 元，周比貶 0.114 元。

依照中油浮動油價調整機制，在未啟動平穩措施、也不考量鄰近亞洲國家最低價的情況下，推估下週汽油價格維持不動、柴油調降 0.1 元。不過，由於中油已啟動雙平穩措施，實際調幅可能稍有不同，估計汽油將「不調或小降 0.1 元」，柴油則有機會再下修到 0.2 元。

若以預估調幅計算，下週油價可能落在以下區間：

92 無鉛汽油每公升 27.1 元或 27 元；

95 無鉛汽油 28.6 元或 28.5 元；

98 無鉛汽油 30.6 元或 30.5 元；

超級柴油 25.6 元或 25.5 元。

確切油價將於本週日中午 12 點，由台灣中油全球資訊網及經濟部正式公告為準。