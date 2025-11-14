6.91億大樂透一注獨得　花蓮彩券行曝「早、晚班店員感應地震」

▲▼花蓮積財庫彩券行與鎮店之寶。（圖／記者陳瑩欣翻攝合成，下同）

記者陳瑩欣／台北報導

大樂透近5年最高中獎金額6.91億元今（14）日開出，獎落花蓮「積財庫彩券」，投注站除大方分享招財法寶「金蟾蜍、財神爺」之外，也透露昨天白天、晚上2名店員銷售彩券時各自感應到「地震動1到3秒」，但店內其他人都沒感覺，有客人打趣說「要中頭獎了嗎？」想不到一語成讖。

積財庫彩券行位於花蓮縣花蓮市民生里公園路1之5號1樓，代理人吳小姐透露，昨(13日)天白天小姐在顧店時，地有動一下，只有動1到3秒，有問其他人有沒有感覺，店內客人都表示沒有。

「到我昨天晚上6點接班後，晚班員工也感受到地面有動1到3秒的震動。」吳小姐說，她當下問常客有沒有感覺，客人說：「沒有欸，你們早上的小姐也這樣講！」客人買好彩券邊走邊說：「你們會開出頭獎！」另有客人預告「你們過年前會開出頭獎！」想不到應驗。

據《ETtoday》調查，積財庫彩券行非常強運，2023年曾有大年初一、大年初二連續2天「背靠背」式的刮出百萬獎金；2022年除夕、初一也是連2天刮出百萬獎金；2018年從初一開始連4天開出百萬大紅包，同年初五晚上開出今彩539頭獎，800萬獎金一人獨得。

吳小姐說，過去開出大獎的紀錄不便透露，不過店裡常設金蟾蜍與財神爺都在，這次開出頭獎一注獨得，是第5屆以來首次寫下的紀錄，只要頭獎累積高，就會去土地公廟拜拜，而她的先生原本做刻印工作，目前在店內半退休，只刻熟客和「感天宮」廟裡的印章，以此廣結善緣。

根據大樂透開獎結果，第114105期的獎號依序為21、25、26、38、41、46，特別號04。