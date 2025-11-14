美股黑色星期五！華爾街恐慌拋售　道瓊跌逾500點血洗盤面

▲投資人持續拋售科技股，美股四大指數週四早盤齊跌，道瓊工業指數一度重摔逾 590 點。。（圖／路透）



記者楊庭蒝／綜合報導

美國股市週五籠罩在一片「黑壓壓」的賣壓之中！投資人恐慌性拋售科技股，華爾街承受巨大壓力，四大指數早盤全面重挫，這場跌勢恐讓那斯達克指數終結長達七週的連勝紀錄。截至發稿，道瓊工業指數一度暴跌逾 590 點，跌幅約 1.3%，那斯達克指數跌幅逼近 1.2%，而晶片股集中的費城半導體指數更是重災區，一度狂瀉逾 2.1%。

市場的恐懼感主要來自於科技股的估值泡沫疑慮。過去風光無限的 AI 概念股今日成了領跌先鋒，股價幾乎全軍覆沒。龍頭輝達 (NVDA) 股價開盤即下挫，跌幅一度高達 3.16%。指標股如台積電 ADR (TSM) 跌勢驚人，早盤一度下跌超過 2%，而超微 (AMD) 股價跌幅約 2%。此外，昔日雲端指標甲骨文 (Oracle) 近期也重挫，加劇了市場對於科技股「高估值、高債務、高資本支出」的三重擔憂。就連具備避險性質的比特幣，在 14 日交易中也一度驚險失守 $95,000 美元關口。

除了科技股本身的壓力外，宏觀經濟面也投下兩顆震撼彈。首先，聯準會多位決策者紛紛發出「鷹派」聲音，認為在今年兩次降息後，勞動市場已趨於穩定，對進一步降息轉趨審慎。這讓市場對 12 月降息的信心大打折扣，據芝商所 FedWatch 工具顯示，市場預期 12 月降息一碼的機率，已從上週的近 63% 大幅滑落至目前的 52%~53%，顯示市場對「政策支撐」的信心正在減弱。

其次，雖然美國政府關門危機已結束，但後續效應卻讓人不安。白宮發言人證實，部份因停擺而延遲發布的經濟數據，包括關鍵的 10 月就業與通膨報告，可能將「永遠不會公布」！這場「數據真空期」的延長，讓 Fed 評估經濟情勢的依據變得極度不確定，也讓投資人對未來市場前景感到更加迷茫。美國十年公債殖利率也在這種不確定性下，一度跳升至 4.12%。

值得注意的是，除了科技股外，美國最大零售商沃爾瑪 (Walmart) 也傳出高層變動消息。執行長董明倫宣布將於明年 2 月 1 日卸任，並交棒給美國區總裁兼執行長弗納 (John Furner)。消息傳出後，沃爾瑪股價早盤下跌約 1.4%。

