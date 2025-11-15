勞保明年改65歲才能領！專家精算實測：60歲先領的人多拿25萬元

▲經試算，勞保老年年金提早領可以領更多，早領早享受。

圖文／鏡週刊

明年（2026年）起勞保老年年金的法定請領年齡將從64歲調高至65歲，換句話說，領勞保老年年金若希望「不打折」的話，需要延一年、65歲再請領，但其實經過試算，提早領反而可能比65歲時再領、能領更多，因為即使提早領致月領金額被打折，但只要將壽命與現金流納入考量，那麼，「先領5年」的總累積金額，還是能勝過法定退休年齡、65歲再請領的金額。

根據勞保局規定，勞工若在符合法定年齡（明年為65歲）延後請領老年年金，每延一年可加給 4%，最多可加到20%。例如，延到70歲才領，月領金額可比65歲多20%。乍聽之下似乎「延後越久越划算」，但精算達人怪老子蕭世斌表示，勞保老年年金越早領越划算。

[廣告]請繼續往下閱讀...

舉例來說，假設有A與B兩位勞工，兩人最高60個月的月投保薪資是45800元，年資同為30年。若A在60歲就開始請領勞保老年年金，雖然提早請領會被打8折、只能月領17,038元，但累積到80歲，20年的時間A已經請領了408.9萬元。

相對來說，B勞工選擇在法定退休年齡65歲才開始請領，雖然勞保老年年金不用被打8折，月領21,297元，但累積至80歲時才共請領15年，累積的金額是383.3萬元，比A勞工少領25萬元。也因此「提早領」的勞工，雖然領取的年金被打折了，但長期下來反而領更多。專家提醒，關鍵不只在金額，而是「能領幾年」與「何時開始享受年金」的時間差。

事實上，60歲請領者雖然月領金額變少，但卻能早領5年現金流。那筆「先入袋」的現金，不僅能投資或用於醫療、生活開銷，也有時間價值。畢竟，退休金不是比誰領得高，而是誰能提早安心用。

那麼，領取勞保老年年金後還能繼續工作、加保勞保嗎？答案是，無法再累積勞保退休金，但有職災保險。不過，勞退新制退休金則能繼續累積。

要提醒的是，目前規定2009年勞保老年年金開辦前如果有勞保年資，退休時可以選擇年金（月領）或一次請領；但是如果2009年年金開辦前未曾有過勞保年資，退休時只能領年金（月領）。當然未來可以一次請領老年給付的人將越來越少。

勞保老年年金提早領可以領更多

單位：元，以月投保薪資45800元、年資30年計算



更多鏡週刊報導

勞保領最大1／超過8千人月領4萬勞保 勞動部揭祕：做到2件事就能衝關

勞保領最大3／60歲月領5萬退休不是夢 專家實算：只要做到這件事就能達成