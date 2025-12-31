AI商機多點齊放　今年漲幅超越輝達的股票還真多！

【摩根投信行銷資訊】

近年來，說起台灣投資人最熟悉的科技企業，當屬台積電（TSMC）與輝達（NVIDIA）了！特別是當輝達的市值於2025年10月底衝破5兆美元後(彭博，資料日期2025.10.28)，投資人對於「算力」在AI中所扮演的角色，也比過去更加肯定。

輝達強大的獲利能力自然容易變成鎂光燈的焦點，但其實在後浪推前浪的投資大海裡，今年以來股價表現超越輝達的企業，其實也相當多，甚至還有不少是台灣投資人並不熟悉的黑馬企業股票。這證明了一個事實，就是市場趨之若鶩的AI商機，已從最初的算力開發與基礎建設，逐漸轉換為商業應用與落地變現。

因此，和輝達一樣，同樣是投資大海裡的「珍珠」，就要靠能夠主動發掘機會的投資專家，來幫投資人潛入投資大海裡挖掘出來！

揭密00989A布局策略

摩根大美國領先科技主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)基金經理人蓋欣聖表示(以下簡稱主動摩根美國科技（00989A）)，儘管輝達在今年以來漲幅達34.23%，但美股中，其實有不少企業的股價表現大幅超越輝達，就等著被投資人慧眼發掘。（資料來源：彭博資訊，2024.12.31~2025.12.25，美元計價）

主動式ETF的持股採取每日揭露，根據截至2025年12月25日的持股明細，在00989A共計61檔的持股內，雖然其中有不少的黑馬股票可能許多台灣投資人並不熟悉，但他們的股價表現今年以來反而都領先輝達。(資料來源:彭博資訊、摩根資產管理，統計至2025.12.25)

舉例來說，在00989A持股比重達3.41%(資料來源:摩根資產管理，統計至2025.12.25)、屬於金融產業的美國最大散戶投資交易平台Robinhood Markets，今年來的漲幅就達244.07%；而屬於媒體產業、專門為全球家庭和小型辦公室、衛星運營客戶提供寬頻衛星技術的E-Chostar，今年來的股價表現也有209.52%。

此外，像是專注於為商業和網路應用設計製造光學產品的Lumentum、專注於大數據分析的軟體企業Palantir、以及專注替AI驅動應用、雲端計算與超大規模網路客戶提供高速連接產品的Credo等，它們的股價在2025年以來分別都有267.22%、119.19%與144.03%的表現；顯示若要掌握AI商機，國人必須超越過去以半導體打造AI基礎建設的算力格局，用更寬闊的眼光去尋找AI在應用端下的投資切入點。(資料來源:彭博資訊，統計至2025.12.25。個股僅為舉例，並無推薦之意，亦不代表基金必然之投資。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。)

表：納入00989A持股內容之個股一覽表

資料來源：彭博資訊，美元計價。摩根資產管理整理。摩根大美國領先科技主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)持股總數共計61檔。截至2025.12.25.*此檔股票為2025年新上市之個股，故無2025年初以來之績效。

科技賽道上 贏家永遠在變化

主動摩根美國科技（00989A）(本基金之配息來源可能為收益平準金)基金經理人蓋欣聖表示，只有透過主動選股，跳脫被動式按照指數操作的方式，才有機會發現更有潛力的企業，市場上除了領導企業或巨型企業之外，不論在工業、健康醫療與消費等領域，都有可能出現下一個輝達。這反映出在AI的新格局下，「算力」雖然還是推進AI發展的核心，但卻並非唯一的贏家，跨產業的技術創新與應用，同樣具備強勁成長動能。

蓋欣聖表示，主動摩根美國科技（00989A）(本基金之配息來源可能為收益平準金)的選股策略，就是深信科技賽道上沒有永遠的贏家，投資不能只停留在當下，必須用更超前的眼光，才有機會找到「未來」的贏家。比如過去大家都非常關注美股的科技七雄，但從現在起，投資眼光必須要超越過往科技七雄的框架，並採取跨產業、跨市值的彈性布局，才能更增加配置靈活度，以降低投資組合過度集中在少數巨型科技股的風險。

定期定額 長線掌握科技多點開花新格局

主動摩根美國科技（00989A）(本基金之配息來源可能為收益平準金)基金經理人蓋欣聖表示，有別於被動追蹤巨型科技股的投資方式，本基金採取的是主動選股策略，並藉此擴展多元的科技投資新契機。透過這種方式，既能追求捕捉AI浪潮下的核心受益者，也可望提前布局下一波產業創新，更有助於降低投資組合過度集中於少數巨型股的風險。

對於追求長期成長的投資人來說，以定期定額方式投資主動摩根美國科技（00989A）(本基金之配息來源可能為收益平準金)，就是一個既能平衡機會與風險、又能動態掌握多元科技商機的選擇。因為它不但能利用廣泛布局各產業贏家的方式，去掌握AI應用端跨領域的契機；也可以透過分散持股的方式，去降低大盤估值偏高、且過度集中於巨型科技企業的壓力。投資人透過定期定額分散進場時點，有助於降低追高風險，並在長期趨勢中累積部位。

本公司提供之新聞稿，均依照投信投顧會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範，若須再編製新聞稿，應以本公司所公開資料為主，不得誇大不實。

【摩根投信 獨立經營管理】「摩根」為 J.P. Morgan Asset Management 於台灣事業體之行銷名稱。摩根所作任何投資意見與市場分析結果，係依據資料製作當時情況進行判斷，惟可能因市場變化而更動，投資標的之價格與收益亦將隨時變動。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，亦不必然為未來績效表現；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。此外，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。另，內容如涉新興市場之部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度影響，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，本公司及銷售機構均備有公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站查詢。本基金上市日前（不含當日），經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。本基金自成立日起至上市日 ( 不含當日 ) 前，經理公司不接受本基金受益權單位之申購或買回。本基金受益憑證之上市買賣，應依臺灣證券交易所 ( 以下簡稱「臺灣證交所」) 有關規定辦理。投資人於本基金成立日 ( 不含當日 ) 前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格，不等同於本基金掛牌上市之價格，參與申購之投資人需自行承擔本基金成立日起至上市日止期間，基金淨資產價格波動所產生折／溢價之風險，本基金上市後的次級市場成交價格亦可能不同於本基金每營業日結算所得之淨值，例如因為投資人買賣供需等波動變化而造成折／溢價之交易風險。本基金自成立日起，即得依據本基金投資策略主動進行投資佈局，本基金投資組合成分價格波動將會影響本基金淨值表現。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，因此計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投資組合或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以經理公司最終公告之每日淨值為準。本基金為主動式交易所交易基金，故投資目標未追蹤、模擬或複製特定指數之表現，而係經理公司依其所訂投資策略進行基金投資。境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券，僅限掛牌上市之有價證券，且除了取得主管機關特別核准外，境外基金不得超過淨資產價值之20%，投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故以非投資等級債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜佔其投資組合過高之比重。投資非投資等級債券之基金可能投資美國Rule 144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金的配息可能由基金的收益或本金或收益平準金中支付。任何涉及由本金或收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，投資人於申購時應謹慎考量。投資人可至摩根資產管理官方網站(am.jpmorgan.com/tw)查詢基金配息及淨值組成項目。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。摩根大美國領先科技主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)可分配收益來源為投資所得之現金股利、利息收入、子基金收益分配、收益平準金扣除本基金應負擔之費用，另得於已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之費用後為正數，且本基金於收益評價日之每受益權單位價值須高於發行價格，且每受益權單位價值減去當次單位可分配收益之餘額不低於發行價格時，得納入分配。本基金每季依公開說明書所載時點進行收益評價，本公司得依收益情況自行決定每季分配之金額或不分配，故分配之金額並非一定相同。當基金實際配息率低於參考配息率(如有)，且因一段期間內淨申購單位數增加達本公司所訂之一定百分比而有稀釋配息率之虞時，始得動用收益平準金進行分配。本基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。本基金投資可能產生的最大損失為全部本金，投資人需自負盈虧。本公司自當盡力提供正確的資訊，但文中之數據、預測或意見可能有脫漏、錯誤或因環境變化而有變更，本公司與其關係企業及各該董事、監察人、受僱人，對此不負任何法律責任。投資人如欲進行投資，應自行判斷投資標的、投資風險，承擔投資損益結果，不應將本資料引為投資之唯一依據。在適用法律允許的範圍內，本公司可進行電話錄音及監測電子通訊，以履行本公司的法律和監管義務以及遵守內部政策。本公司將根據我們的隱私權政策（https://am.jpmorgan.com/tw/zh/asset-management/per/privacy-statement/）收集、儲存及處理個人資料。摩根網站為摩根資產管理在台灣之入口網站：國內、境外基金交易服務由摩根投信提供。本網站內容之所有權利為摩根資產管理集團所有，任何人未經同意，不得為任何重製、轉載、散布、改作等侵害智慧財產權或其他權利之行為，並不得將網站全部或部分內容轉載於任何形式媒體。

摩根證券投資信託股份有限公司 109金管投信新字第002號 統一編號：86385124 地址：台北市信義區松智路1號20樓 電話：02-8726-8686 (臨櫃服務請事先洽詢：0800-045-333)