西芒杜1.2億噸鐵礦如果取代澳洲礦輸中　鐵礦總海運浬將增一成

西非幾內亞的西芒杜新礦區本月11日正式舉行投產儀式，國際航運分析師估算，如果一年1.2億噸的鐵礦全部取代澳洲礦輸往中國，鐵礦總海運浬將增加一成，散裝船總海運浬將增加3.5%。由於西芒杜北部與南部的礦區，中國企業都是最大股東，估計絕大多數都將銷往中國，讓航程逾倍數增長，為海岬型船大幅提升運力需求。

去年6月底日本海事日報曾經報導，中國大陸的中遠海運正在向日本多家造船廠詢問建造至少10艘18萬噸海岬型船的造價與塢位，是中遠20年來首次向日本詢價，該公司長期以來都是在中國國內造船。

中遠的動作，主要就是配合中國在投資西芒杜礦場在2028年達到全產2億噸所需，而大陸造船廠大型船塢位都被貨櫃船、油輪等佔滿，且滿到2028年。

我國三家經營海岬型船的裕民航運(2606)、中國航運(2612)新興航運(2605)，前兩家都有積極在擴建海岬型船，裕民目前手上有4艘，中航有6艘，新興雖然沒有訂造，但其在海外的連枝企業，傳出訂造有多艘30萬噸以上的超大型礦砂船(VLOC)。

國際分析師指出，2026年18萬噸的海岬型船與21萬噸的紐卡斯爾型船(大海岬)市場前景樂觀，這主要得益於貿易量的成長和有利的供應動態。西非新增鐵礦廠產能的提升，以及巴西出口的穩定成長，預計將為遠洋航線注入顯著的運力需求，而遠洋航線正是海岬型散裝貨船的優勢所在。

而船隊新增數量有限，加上船隻定期歲修和為減碳所做營運限制，將導致有效運力緊張，從而放大貨運量增量的影響。

分析師給的結論是，基本面走強和供應受限的雙重作用，為2026年之前的市場持續走強奠定了堅實的基礎，也標誌著近年來大型散裝貨船市場迎來了最具建設性的市場環境。