國安級買盤進場　教授示警：資產至少2%加密幣

▲台北科技大學教授吳牧恩指出，加密貨幣正改寫金融生態，投資人可適當配置相關資產。



圖文／鏡週刊

曾經被視為投機商品的加密貨幣，正一步步走向主流金融舞台。從美國政府啟動「比特幣戰略儲備」、通過《天才法案》，到全球最大資產管理公司貝萊德發行比特幣信託ETF⋯國家與機構的接連入場，象徵著金融秩序悄然改寫。台北科技大學教授吳牧恩就強調，破壞式創新不會等人，投資人至少應將2%的資產配置於加密貨幣；積極者，甚至可拉高到5%至10%。

「在馬車時代，人們想著怎麼改良馬車，但真正改變世界的是汽車發明。而我們現在正處於一個金融生態可能會被翻轉、顛覆的時間點，『破壞式創新』金融科技技術不可忽視。」台北科技大學教授吳牧恩強調，投資人應將總資產的2%配置在加密貨幣上，積極的能配置5%至10%。

過去加密貨幣一直被視為投機商品，大起大落的特性，讓一般投資人敬而遠之，但其實一場翻轉全球金融秩序的革命正展開中！

從川普政府簽署行政命令，宣布建立「比特幣戰略儲備（Strategic Bitcoin Reserve, SBR）」，將比特幣納入國家級戰略資產清單；到美國眾議院通過了《天才法案（GENIUS Act）》；再到美國國會正研擬《比特幣法案（Bitcoin Act）》，計劃5年內由聯邦層級機關購入百萬枚比特幣，可以看出加密貨幣已逐漸翻身為國家級數位貨幣。

不僅政府背書，大型投資機構也展開行動，美國資產管理巨頭貝萊德（BlackRock）推出比特幣信託ETF，宣告傳統金融正式擁抱加密資產，另外，根據BitcoinTreasuries 數據統計，全球上市公司的比特幣庫存總量已突破100萬枚，「這些企業都不是傻子，一定有看見些什麼。」吳牧恩說。

事實上，2024年比特幣（Bitcoin）展開一波牛市攻勢，從4萬美元至今年10月飆至新高價、超過12萬美元，而以太幣（Ether）也從2,000美元飆漲至近5萬美元；更由於加密貨幣市場沒有熔斷機制、24小時全年無休、全球流通、劇烈波動的特性，讓人見識到幣圈的絕佳暴富機會。

不過，幣圈一天、人間10年，今年10月初比特幣創下新高價後，卻在10月10日迎來史上最大槓桿平倉、幣價暴跌血洗，單日回檔20%，嚇壞一堆投資人。近期比特幣表現也相對疲弱，讓投資人卻步。

「相較一般標的，比特幣波動確實仍大，但與過去相比已經小很多；有段時間波動甚至低於標普500指數，顯示市場日益成熟。」吳牧恩分析，數位金融、Web3、區塊鏈、加密貨幣、去中心化金融（DeFi）正重新建構金融生態，不僅重新定義「貨幣」價值，也改變價值儲存與支付方式，「我不會斬釘截鐵地說，這場金融變革一定成功，但如果成功了呢？」

毫無疑問的，加密貨幣是站在浪頭上的趨勢商品，可放大投資利潤，但同時風險也會增加。專家因此提醒，幣圈新手不要總想著抓低點，採取分批投入的長線思維才能闖過大風大浪，進而收割獲利。



