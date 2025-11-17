ASML看安世爭端：晶片供應鏈極度脆弱　呼籲各方先對話避免升級

▲ASML。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

根據外媒彭博社報導，艾司摩爾（ASML）執行長傅洛格（Christophe Fouquet）週日表示，近期荷中圍繞半導體大廠安世（Nexperia）的爭端，再次凸顯全球晶片供應鏈的高度脆弱性，也顯示各方在敏感議題上必須保持對話，避免衝突升級。

傅洛格在荷蘭電視節目《Buitenhof》受訪時指出，安世事件提醒全球半導體生態系「其實非常脆弱」，所有參與者更需要展現責任感。他強調：「最重要的是，在局勢升級之前就要坐下來談，但這次看起來似乎是反過來了。」

安世半導體原為荷蘭公司，後由中國聞泰科技收購，主要供應汽車所需的電源管理晶片，客戶包括 BMW、Volkswagen 等歐洲車廠。荷蘭政府在 9 月下旬突然宣布介入安世營運決策，引發北京強烈不滿，中方隨後限制安世晶片出口，導致歐洲汽車產線一度缺料、出現停擺。

不過近日僵局已有緩和跡象。中國已恢復部分安世晶片出口，荷蘭政府也在上週宣布，將於本週派遣代表團赴中方尋求「雙方都能接受」的解決方案。

傅洛格表示，短期內這起爭端不會對 ASML 造成影響，主要風險已經過去。

ASML 是全球唯一能生產最先進EUV的公司，其設備是晶片製造的核心工具，客戶遍及台積電、英特爾等全球主要晶圓代工與晶片製造商，產品涵蓋智慧型手機、高效能運算、人工智慧等領域。