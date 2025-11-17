中信銀開枝散葉！海外拓展8據點　僑福地雷安全閃過

▲中信金總經理高麗雪。（圖／記者巫彩蓮攝）
記者巫彩蓮／台北報導
中信金（2891）積極擴張海外版圖，今年前三季中信銀海外獲利占整體銀行比重34%，到明年第一季之前，越南、印度、美國、澳洲、印尼、日本等地有八個據點開行，香港開發商僑福集團一筆高達9.4億美元（約新台幣291億元）房地產抵押貸款上周五（14日）到期，而中信金並未踩雷。
中信銀海外獲利占今年前三季獲利整體銀行比重34%，大中華、東南亞各占35%，而東北亞日本18%，北美12%。
高麗雪今（17）日法說會中指出，到明年第一季前，中信銀會在越南、印度、美國、澳洲、印尼、日本等地，增加八個營業據點，印度分行已取得當地主管機關核准，預計今年11月底、12月初開業；美國洛杉磯分行、德州辦事處、澳洲雪梨分行已向當地主管機關送件，預計明年第一季前開行。
準備送件的是日本的福岡出張所，印尼子行已向當地主管機關送件申設三寶瓏分行今年底前可開行。
近期香港開發商僑福集團一筆高達9.4億美元（約新台幣291億元）的房地產抵押貸款在上周到期，而該集團正在台灣在內多家金融機構進行債務協商，外界關心中信銀是否有踩雷？高麗雪指出，沒有在僑福上踩雷，自從去年、前年起就中國大陸看法保守，曝險持續下降，不動產相關產業的曝險為129億元，整體中國大陸曝險低於60%。
