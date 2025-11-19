輝達財報明清晨公布　市場屏息「牽動市值3200億美元波動」

▲輝達（NVIDIA）。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

AI晶片巨頭輝達將在美東時間11月19日盤後（台灣時間11 月20 日清晨）公布最新一季成績單，全球股市屏息以待之際，市場普遍預估這份財報將引爆罕見的大幅波動。期權市場顯示，投資人押注輝達財報後股價可能劇烈震盪約 7%，換算下來，輝達市值恐出現高達 3200 億美元以上 的單日變化，規模將刷新公司成立以來的財報日紀錄。

根據《路透社》報導，觀察期權研究公司 ORATS 的數據可見，市場對輝達此次財報的情緒極度集中，押注波動的力道甚至高於今年初的財報行情。以輝達目前約 4.6 兆美元的規模來看，7% 的變化意味著將有數千億美元市值在短短數小時內重新定價。

報導稱，從歷史經驗來看，輝達在過去三年公布財報後的隔日，股價平均波動超過 7%，且不乏兩、三千億美元級別的市值跳動。若這次再次重演，市場將見證比 2024 年 2 月那次單日增加 2,760 億美元市值更大的戲劇性行情。

Susquehanna 的衍生性商品主管 Chris Murphy 指出，這份財報的重要性已遠超單純企業營運，而是整個 AI 資本支出周期的風向球。他表示：「輝達揭露的展望會告訴我們，AI 投資正要邁入下一波成長，還是準備迎向速度放緩的階段。」

輝達目前在標普 500 指數中的權重約 8%，任何價格跳動都足以牽動美股三大指數走勢，加上它在 AI 演算晶片的壟斷性地位，使得外界將它視為 AI 需求溫度計。

在各界高度期待之下，市場將特別關注兩大指標：一是企業對 AI 基礎建設支出的力道是否持續；二是輝達能否維持過去幾季爆發性的營收與獲利成長。這些訊號將決定 AI 熱潮是否繼續推升企業估值，或開始面臨高檔盤整的轉折點。