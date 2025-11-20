川普為解民怨豁免237項農產品對等關稅　有利高運價冷藏櫃運輸

▲冷藏、冷凍櫃運輸屬於利基運輸。（圖／翻攝自陽明網站）

記者張佩芬／台北報導

為紓解民怨，降低美國民眾日常生活開支，美國總統川普追溯自美東時間本月13日起，將番茄、咖啡、香蕉、麵包、糕點、蛋糕、熱帶水果和果汁、餅乾及烘焙食品等237項農產品與食品，豁免對等關稅，貨櫃船公司指出，這些產品多數是以冷藏、冷凍櫃運輸，運價是乾櫃的倍數甚至數倍，有利船公司增加營收。

農業部統計，去年我國銷往美國的農產品產值約8.8億美元，主要品項包括茶葉、農耕機具、蘭花、吳郭魚、鬼頭刀、魷魚、糕餅類等食品、調製水果、樹薯粉等，其中美國市場佔台灣吳郭魚整體外銷的77%，鬼頭刀外銷的5成，魷魚外銷的1成、烘製糕餅外銷的3成，蘭花外銷的4成、茶葉外銷的3成。

船公司高階指出，中國大陸與東南亞、台灣都有不少水產品輸往美國，但是水產品未見列在豁免對等關稅項目內。

根據英國廣播公司報導，不再徵收對等關稅的產品包括咖啡、可可、紅茶、綠茶、香草豆、牛肉製品、水果、香料、堅果、穀物、根莖類、種子等等。

水果類包括巴西莓(acai)、酪梨、香蕉、椰子、番石榴、萊姆、柳橙、芒果、香蕉、鳳梨、番茄、各種辣椒。

牛肉製品包括優質切塊牛肉、帶骨與去骨切塊牛肉、醃牛肉、部分冷凍牛肉食品、鹽漬牛肉、風乾牛肉、煙燻牛肉。

穀物、堅果與根莖類則包括：大麥、巴西堅果、酸豆、續隨子(酸豆)、腰果、栗子、夏威夷果、味噌、棕櫚芯(palm heart)、松子、罌粟籽、樹薯粉、芋頭、荸薺等。

攬貨業指出，生鮮食品有季節性，美國進口商採購也有節慶考量，因此運價價差很大，一個20呎冷藏、冷凍櫃從2000到6000美元都有，比乾櫃運價高出很多，但因運送風險高於一般貨物，有些攬貨公司是不承攬生鮮貨的。

