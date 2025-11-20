台積電老將傳「扛20箱機密」投奔英特爾　外媒示警波及全球

▲台積電2奈米機密外洩？外媒示警恐影響全球。（圖／記者高兆麟攝）

台積電前資深副總經理羅唯仁傳出在退休前，疑似帶走2奈米、A16、A14等製程相關技術文件，包括20多箱手寫及影音資料，於10月底重返老東家英特爾任職。外媒分析，若機密外洩屬實，不僅將為台積電及英特爾帶來重大影響，全球晶片供應鏈、定價結構及行業領導地位都將重新洗牌。

英媒國際商業時報（International Business Times）分析，台積電在2奈米製程技術上的突破，直接影響下一代處理器的性能與效率，這些技術耗費多年時間研發，更仰賴尖端設備與專有技術，使台積電保持競爭優勢。若真的被洩漏至其他公司，可能會打破現有平衡。

報導指出，目前台灣檢察官已展開正式調查，要釐清是否涉及違反國安或公司法。不過，截至目前為止，英特爾方面尚未透露這名高階主管的具體職責，也未回應是否獲取相關機密文件。分析人士指出，跨公司人才流動相當常見，但機密資訊若處理不當，可能帶來法律及聲譽危機。

如果指控屬實，2奈米製程資料的外洩，可能為台積電及英特爾帶來重大影響。競爭對手可能因此獲得台積電的專有技術洞見，進而加速其技術研發進程。這不僅影響單一企業，還會波及全球晶片供應、定價及技術領先地位。

目前國際觀察家正在密切關注台灣如何處理此案，因此此案可能為高科技產業的智財糾紛處理樹立先例。為此，全球企業或將重新檢視內部政策，特別是在員工或高階主管跳槽到競爭對手的企業時，如何加強保護敏感資訊。

分析人士認為，未來半導體產業恐面臨政府及股東更嚴格的審查，要求強化企業內部控制的透明度及問責性。對跨國企業而言，這起案例也提供重要教訓，即需制定明確的機密資料管理規範，以及離職員工的責任條款，以維持競爭優勢及合作夥伴與客戶間的信任。

目前台積電已有一套完整的安全協議來防範商業機密洩漏，也對涉及敏感專案的高管及工程師實施嚴格的訪問控制及保密協議。畢竟，任何洩漏都可能引發深遠的影響，不僅僅衝擊台積電本身，還可能波及整個半導體產業生態及全球科技供應鏈。