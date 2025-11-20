韭菜翻車！芝蔴街美語母公司爆違約交割　恢復普通交易才滿月

▲台股再出現違約交割。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳瑩欣／台北報導

韭菜翻車事故再起，「芝蔴街美語」母公司新華泰富（5481，簡稱新華）在19日爆發違約交割，由宏遠證券通墾違約金額高達3482萬1600元，為今年上櫃最大案。

由於新華先前曾因財報延遲申報爭議遭櫃買中心停止買賣，一度面臨股票淪為壁紙的危機，但在期限內補交今年第1、第2季財報，直到9月18日才重新獲准買賣，不過仍續列變更交易，一直到10月16日才完全恢復普通交割方式買賣，正常交易至今才剛滿月。

而過去1個多月來新華股價都在每股20元附近震盪，單日成交量多未達千張，直到11月17日以後才出現單日逾千張以上的成交量，此次違約交割公告時間若與台股「T+2」推估，恰好也落在11月17日，當天成交量突增至1714張，以下跌0.05元或0.25%、每股19.7元作收；18日成交量更進一步擴大至3807張，以下跌1.95元或9.9%跌停作收，當天報17.75元。

新華11月19日盤中最低報16.15元刷1年3個月新低，終場雖收在平盤之上，要上漲0.2元或1.13%、每股17.95元作收，全日成交量3683張，盤後遭公告個股違約交割。