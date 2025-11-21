高物價時代的錢包焦慮！5道題測出你的「金錢安全感等級」

▲生活開銷超出預算時，你會焦慮嗎？（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者張家瑋／綜合報導

在高物價與高壓力的時代，即使有穩定收入，仍有許多人常覺得「錢不夠用」。Podcast節目《不管啦！給我錢》最新一集中，主持人強尼與海晴分享了一份「金錢安全感量表」，透過五道題目，檢視自己對財務究竟是「穩如泰山」還是「焦慮破表」。

▲點擊收聽Podcast《不管啦！給我錢》，分享5題「金錢安全感量表」。

這份測驗共五題，內容包括「若明天突然要支付5萬元」、「是否因開銷超出預算而焦慮」、「是否經常檢查存款帳戶」等生活情境，每題從1到5分評分。總分越高，代表對金錢的掌控感與安全感越強。

根據得分高低，金錢安全感可分為四個層級。第一層級是「金錢鐵人型」（20～25分）。這類人內心穩定、理性務實，能有效掌控財務，不容易被外界波動影響，是理財模範生。

第二層級為 「穩定但易受影響型」（15～19分）。這群人具備理財觀念，但在面對突發支出時仍會焦慮，需要提升風險管理能力。

第三層級是 「焦慮型」（10～14分）。這類人缺乏財務信心，容易憂慮開銷與未來支出，應從建立緊急基金與預算控管著手。

▲高物價時代，你的錢包焦慮指數有多高？（圖／翻攝自《不管啦！給我錢》）

最後一層級為 「缺乏安全感型」（5～9分）。這類人對金錢極度不安，容易陷入焦慮或負債循環，建議先從簡單記帳與儲蓄習慣開始。

節目最後也強調，這份量表並非要「打分數」，而是協助找出金錢焦慮的根源。若能從日常習慣著手，例如設定固定儲蓄比例、建立三到六個月的緊急基金，就能逐步減輕壓力、提升安全感。理解自己的金錢心理，是邁向財務自由的第一步。