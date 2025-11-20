普發1萬財部揪9個僞冒連結　「山寨網址」長相全曝光

▲普發1萬偽冒假網站遭財政部揪出。（圖／記者劉維榛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

普發1萬登記上路僅2個禮拜，假冒釣魚網站如雨後春筍冒出。財政部今（20）日指出，自從相關制度上路以來，已查出9個偽冒連結，「山寨網址」雖已被查封，但有鑑於釣魚網址持續進化，仍呼籲民眾多加注意不要上當。

財政部表示，「全民＋1 政府相挺」普發現金網站網址為「https://10000.gov.tw」，政府機關專用網址結尾是「.gov.tw」；gov前面一定是「.」，不會冠上其他英文或數字，且政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網銀操作轉帳，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙。如遇可疑網站或訊息，立即撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件。

近期查獲9個偽冒連結，網址如下：

1、10000gov.vip（正確版數字與gov之間要.隔開）

2、10.000gov.tw（正確版10000要全連接，數字與gov之間要.隔開）

3、154-219-97-183.cprapid.com（明顯非政府網站）

4、jdgj.site（明顯非政府網站）

5、subsidy1.carrd.co（明顯非政府網站）

6、twmof.xyz（明顯非政府網站）

7、cgbs.shop（明顯非政府網站）

8、twmof.info（明顯非政府網站）

9、cgsss.info（明顯非政府網站）

財政部指出，上述9個網站中，有5個網站在11月18日、19日偵測到，為慎防假冒財政部普發現金「釣魚網站」詐騙手法，財政部已與數位發展部及財金公司組成跨機關（構）防詐騙專案小組，24小時即時監控偵測相似之偽冒網址或LOGO，如發現偽冒網站情事，皆立即啟動必要防護措施，防止民眾受騙，保障民眾權益，面對任何犯罪行為，政府定將嚴辦到底，絕不寬貸。

目前9個涉詐網站已遭財政部聯絡網際網路接取服務提供者停止解析或限制接取之處置，並轉知網路服務業者啟動該網址無法瀏覽措施，以防止民眾誤點連結而受騙。