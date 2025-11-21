美股巨震暴跌　華爾街投行：對沖風險引爆市場拋售潮

▲美股、示意圖。（圖／路透社）

美股20日上演大怒神，4大指數從大漲反轉成大跌，投資銀行巨頭高盛（Goldman Sachs）的合夥人John Flood在一份給客戶的報告中直言，單一的因素並不足以解釋這場劇烈逆轉。他點出目前市場結構的脆弱性，投資者已全面進入「盈虧保護模式」，過度關注對沖風險。

美國股市20日開盤早盤的強勁漲勢迅速消退，標普500指數在開盤首小時內一度上漲1.9%，但交易至下當地時間下午1點後卻轉跌1.1%，創下自4月份市場動盪以來最大的單日跌幅，市值較當日高點蒸發超過2兆美元，並數月來首次跌破100日移動均線，VIX指數也一度升至26以上。

根據《彭博》報導，儘管輝達發布了亮眼的財報，但股價仍出現大幅下跌，令交易員們紛紛猜測原因。各種猜測層出不窮，包括對聯準會在就業報告喜憂參半的情況下能否降息的質疑，以及對估值過高和技術面因素的擔憂，這些因素可能促使短期資金持續拋售。

報導稱，Flood在給客戶的報告中寫道，「目前市場上存在大量傷痕」，「投資者過度關注對沖擁擠風險，完全處於盈虧保護模式。」

高盛的交易部門發現，包括交易所交易基金（ETF）、客製化籃子和期貨在內的宏觀產品的空頭交易有所增加。該部門也指出流動性不足，標普500指數的空頭部位深度已跌破500萬美元，而一年平均為1,150萬美元，這因素可能加劇了股市波動。

Flood指出，自1957年以來，標普500指數曾出現八次開盤上漲超過1%後又逆轉收跌的情況，包括20日的這次。不過，好的一面是，這些情況發生後的平均表現是正面的，在接下來的一個交易日和一週內至少上漲了2.3%，在接下來的一個月內上漲了4.7%。Flood說，「這種逆轉事件會促使投資者重新審視其投資風險暴露。」