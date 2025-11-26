官股偷存00929！庫存突破108萬張！

財經中心／綜合報導

復華台灣科技優息（00929）人氣再起，八大長老也同步加碼。最新資料顯示，官股上週買超00929達1.54億元、擠進台股ETF買超第十名。今年以來官股持續默默「偷存」00929，累計庫存突破108萬張，穩居官股ETF持倉第七名。隨著配息連三升、填息速度亮眼，00929不僅吸引散戶回流，也重獲官股布局力挺。

從上週（11/17~11/21）官股ETF買超排行觀察，資金主要集中在市值型與高股息ETF，前三名分別為元大台灣50（0050）約41.47億元、元大高股息（0056）約17.60億元，以及國泰永續高股息（00878）約13.15億元。值得注意的是，00929再度受到官股關注，以1.54億元的買超金額重返前十名。

若從官股總持倉張數觀察，截至11月21日，高股息ETF依舊是官股最偏好的布局方向，前十名中即有五檔為高股息產品。其中，00878以307萬張位居官股持倉之首，00919與0056分別以270萬張、208萬張，分列第二、三名。00929則以108萬張排名第七，同樣名列官股長期加碼的高息標的之一。

00929今年能持續獲官股青睞，主因配息連三升，從年初的0.05元一路提升至最新0.09元，創近一年新高；加上填息表現亮眼，今年11次除息中有10次當日填息，僅一次花7天完成。穩健升息與強勢填息紀錄，成為吸引官股與散戶資金進場的主要推力。