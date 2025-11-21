是一手消息嗎？　以色列的以星航運估紅海返航的可能性越來越大

▲以星航運認為紅海返航的可能性越來越大。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

股票在紐約上市的以色列以星航運(ZIM)，本周在發布第三季財報時告訴分析師，該公司認為紅海返航的可能性越來越大，正在等待保險公司批准返回紅海。對於這樣的發言，令其他貨櫃公司受震撼，不知以星是不是有一手消息，因為多數船公司都不敢確認胡塞武裝真的不打了。

Zim總裁執行長Eli Glickman在公司第三季度收益報告中，回答了分析師關於重返紅海並可能增加其在亞歐貿易市場份額的問題時，他說：「答案是肯定的。 實際上，我們正在等待保險公司批准我們返回紅海、蘇伊士運河、曼德海峽，我們期待著儘快進行比好望角更短的貿易。」

2023年11月，胡塞武裝開始在紅海攻擊與以色列有關的船隻，作為對以色列和哈馬斯之間加薩戰爭的回應，Zim是首批改道好望角的船公司之一。

格利克曼在電話中表示，雖然目前加薩地帶的停火令人鼓舞，但需要進一步保證持久性，該公司正在密切關注這一點。 他說：「話雖如此，我們認為，現在看來，在不久的將來重返蘇伊士運河的可能性越來越大。」

他還指出，從商業角度來看，回歸蘇伊士航線意味著提高船隊效率和節約成本的機會，但也存在增加船隊有效供應和進一步壓低運價的風險。市場估計船隻免繞好望角會釋放出5-10%的運力。

以星今年第三季度凈利潤為1.23億美元，而去年同期為11.3億美元。2025年第三季度收入為17.8億美元，下降36%，與平均每箱(20呎櫃)收入下降35%至1,602美元幾乎完全一致。