台灣精品咖啡前進首爾咖啡展　三品牌展出阿里山高山風味

▲阿里山高山咖啡亮相首爾咖啡展。（圖／觀光署提供）

記者高兆麟／台北報導

台灣阿里山咖啡前進首爾！「鄒築園精品咖啡莊園」、「聯合成青葉咖啡莊園」、「仙井咖啡莊園」三家咖啡品牌，與交通部觀光署阿里山國家風景區管理處攜手參與第24 屆「2025 Seoul Int’l Cafe Show 首爾國際咖啡展」，本次以「精品咖啡X品味旅程」為主軸，共同呈現阿里山高山咖啡風味。展期間並與來自世界各地的咖啡專業人士及咖啡愛好者共同辦理杯測活動，透過專業感官評鑑，展現阿里山咖啡馥郁香氣、多層次風味與國際級品質，成功吸引眾多韓國民眾、國際買家及業界人士前來交流。

同時，韓國人氣音樂創作人 金琳（Kim Rin） 亦於四日展會期間參與手沖咖啡展演與試飲活動。以細緻的手沖技法呈現阿里山咖啡獨特的花果香氣，吸引大量粉絲及民眾駐足。金琳亦向現場民眾分享來阿里山旅遊的深刻印象，特別提到搭乘台灣好行阿里山線，體驗阿里山療癒森林步道、部落文化及咖啡莊園景緻，使韓國民眾能更具體感受阿里山的旅遊魅力。透過金琳的介紹與互動，許多觀眾對阿里山旅遊產生更高興趣，現場詢問度明顯提升，進一步強化阿里山在韓國市場的能見度與吸引力。

阿里山精品咖啡的亮相，也同步帶動國際旅客對阿里山旅遊的高度興趣。許多參觀民眾於品嚐後主動詢問前往阿里山旅遊的最佳季節、交通方式、步道規劃及咖啡莊園體驗等資訊，顯示阿里山自然景觀、森林步道、部落文化及高山農特產等觀光特色深受海外市場關注。展會期間，阿里山管理處亦積極推廣阿里山四季旅遊亮點，同時提供咖啡莊園參訪、部落文化體驗及周邊遊程等多元旅遊建議，以協助國際旅客規劃深度旅遊。

阿里山管理處黃怡平處長表示，阿里山兼具自然景觀、人文特色與高山農特產等多元優勢，透過參與國際展會，不僅能向世界展示阿里山咖啡品質與產地特色，更能促進觀光與產業整合加值，有效提升阿里山於國際市場的品牌形象。未來阿里山管理處將持續透過跨域合作、國際行銷與在地資源串聯，使更多國際旅客認識阿里山、走進阿里山，親自感受其獨特的觀光魅力。