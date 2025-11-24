「周休三日」民眾連署通過　勞長洪申翰：評估不同勞工與企業意見

記者陳瑩欣／台北報導

「周休三日」連署通過，勞動部須在12月7日前回應。對此，勞動部長洪申翰今（24）日指出，勞動部目前正在收集各方意見的階段，對不同勞工類型和企業類型的意見，進行相關評估，也在制度上進行更多的思考和了解。

▲勞動部長洪申翰。（圖／記者湯興漢攝）

洪申翰今日在廣播節目《POP撞新聞》接受專訪後表示，許多勞工期待縮短工時，這正是勞動部10年連續調升最低工資的原因，希望透過改善底薪水準，降低勞工依賴加班補收入的需求。勞動部亦持續鼓勵企業與工會締結優於法規的團體協約，在工時彈性與保障上提供更佳條件。

這並不是首次周休三日連署提案，2023年勞動節前夕就有民眾在「提點子」平台上連署「讓台灣成為東亞第1個周休3日的國家」提案，隨即通過群眾連署和附議門檻，但最後在缺工等因素考量下沒有進一步修法。

而事隔2年以後周休三日議題再起，外界好奇是否會衍生「減薪」、「缺工惡化」等副作用，洪申翰回應，目前連署僅代表議題受到討論，尚未進入政策設計階段，無需過早預設情境。

洪申翰指出，不同產業、不同企業規模對此議題看法不一，社會討論本身有助政策思考，但政府必須在完整意見蒐集後再進行專業研判。