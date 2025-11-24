運研所：海運聯盟重組對高港影響小　長榮陽明所屬聯盟成穩定關鍵

▲海運聯盟重組對高雄港影響有限。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

交通部運輸研究所今(24)召開「海運國際資料庫議題分析座談會」，聚焦全球貨櫃海運聯盟重組的航線部署，運研所從數據來看，雖然雙子星聯盟(Gemini)母船未彎靠高雄，對高雄港影響有限。外籍船公司在台高階則指出，今年已經撤銷的2M聯盟，過去兩年母船就已沒有彎靠台灣，現在換雙子星聯盟母船不來，因此確實影響有限。

運研所指出，今年貨櫃海運市場迎來重大變革，全球航商重組為Gemini、OCEAN、Premier三大聯盟，而原與馬士基合組2M聯盟的全球最大貨櫃船公司地中海航運(MSC)改採獨立營運，馬士基則與赫伯羅德合組雙子星聯盟。

[廣告]請繼續往下閱讀...

從今年的航線數據觀察到，海洋(OCEAN)聯盟因成員不變，航線部署與重組前並無顯著不同；前身為THE的卓越(Premier)聯盟在赫伯羅德脫離後，航線數量較重組前減少約30%；雙子星聯盟的航線數(59條)雖然多於其他兩聯盟的總和，但近三分之一為區域航線，其平均航行日數(40.7日)與靠港數(5.5港)也較另兩聯盟為少，具體呈現樞紐式航網(Hub-and-Spoke)特徵，期能藉此提高準點率。

高雄港的聯盟航線在聯盟重組後並無顯著變化，關鍵應在於高雄港的聯盟航線目前分別由海洋及卓越聯盟營運，而我國的長榮與陽明公司分屬這兩個聯盟成員，使得聯盟重組對高雄港的影響有限。

值得注意的是，雖然雙子星聯盟目前未有航線彎靠高雄港，但運研所數據顯示，在高雄港2025年8月總計的120條航線中，有103條與Gemini航網服務的港口具備連結性，代表對於從高雄港進出或轉口的貨物而言，利用雙子星聯盟網路仍是可行且便利的選擇。

運研所透過詳實的具體數據，深度解析2025年海運新聯盟的航線部署樣態與特色，不僅展示運研所長期蒐集應用海運資料的成果，更希望藉此與產官學研界交流，以精進資料分析的實用性。