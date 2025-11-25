最高聞出300公斤毒品！　海關證實緝毒犬冠軍Pablo已過世3年

▲緝毒犬Pablo執勤畫面。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

海關今（25）日證實，曾經因為聞出高達300公斤毒品，創下驚人揪毒紀錄的拉不拉多犬Pablo已在3年前以11歲高壽離世，領犬員同時也是Pablo退役後的領養人Lars感傷訴說「牠就像我的兄弟一樣。」並分享當初一人一狗「看對眼」的過程。

基隆關領犬員Lars說：「第1次見到Pablo，我們就看對眼了。」 Lars回憶剛通過領犬員測驗，在緝毒犬培訓中心與Pablo初相識的悸動。也因為感情太好，Pablo因年紀太大退役後，領犬員積極爭取領養，正式從「同事」變成「家人」。

海關資料顯示，Pablo其實來自澳洲，在關務署與澳洲海關緝毒犬育種培訓合作背景下，來到了台灣。似乎是「確認過眼神，遇上對的人」，相較不少領犬員與犬隻常見的辛苦磨合過程，Lars與Pablo從基礎氣味訓練到實地執勤緝毒過程，彼此默契特別好，相伴5年期間，一共揪出高達逾1公噸毒品，更是在某次報關行的檢查貨櫃勤務中，一起查獲高達300公斤走私毒品，這項紀錄目前在基隆關緝毒排行榜中未被超越。

「那一刻，我真的好替牠驕傲。」Lars說：「訓練時無數次的嗅味記憶、遊戲獎勵與默契培養，終於在現場發揮作用，那種感動，無法言喻。」

Pablo是首批兼具緝毒、緝菸能力的狗狗，在領犬員眼中「膽子大、能力強又貼心！」往往能做到一些其他狗狗不能或不敢做的事，一般狗狗不敢挑戰的2公尺高貨櫃，Pablo可以二話不說就跳上去，顯示其運動能力很強，「心臟夠大顆」，若是察覺夥伴心情不好，平常黏人的Pablo也會靜靜陪在一旁不吵不鬧。

除了緝毒、緝菸表現亮眼，Pablo在各種機關學校參訪行程中，也是人氣王。每當外賓看到Pablo憨萌地穿越貨物間示範查緝作業，經常迫不及待地搶著與牠合影留念，這樣的療癒力量，也讓原本嚴肅的查驗現場，多了一份溫暖與歡樂。

一般拉不拉多犬壽命約在8歲左右，Pablo以11歲高齡安詳離世，Lars也特別為牠舉行溫馨的告別儀式，向這位忠誠戰友致上最後的祝福與敬意。