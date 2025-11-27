原物料齊漲！南亞通知客戶報價調漲8％　股價爆量奔漲停

▲台塑企業內湖大樓外觀。（圖／台塑提供）
記者巫彩蓮／台北報導
國際LME銅價、銅箔加工費、電子級玻纖布等上游原物料價格全面上漲，基於反映成本，南亞（1303）通知下游客戶銅箔基板(CCL) 全系列產品調漲8%，PP（聚丙烯）調漲8%，於11月20日起交運日生效，今（27日）消息一出，南亞直奔56.2元漲停價位，成交量近二個半小時爆近14萬張大量，穩居成交王。
另股價低檔CCL相關亞電（4939）跟進上攻到31元漲停價位，關禁閉中金居（8358）上漲逾4%。
南亞電子材料占營收比重已達6成，產品線涵蓋環氧樹酯、玻纖布、銅箔、銅箔基板（CCL）與載板等，其玻纖布在Low-DK1、Dk2具量產能力，銅箔近期成功開發HVLP3規格，朝向HVLP4規格開發，至於CCL主力規格為M4～M8，M9產品在認證階段，高階規格產品持續成長，電子材料獲利成長可期，南亞除了電子材料事業，亦轉投資南電（8046）持股66.97%、南亞科持股29.28%。
AI應用成長帶動CCL、玻纖布等PCB材料升級，近期國際銅價、銅箔加工費、電子級玻纖布漲勢，讓南亞宣布調CCL全系列報價，股價上衝漲停支撐CCL族群漲勢，千元高價台光電（2382）維持在紅盤之上，金居穩步上攻。
