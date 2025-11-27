英特爾宣布「全力支持」羅唯仁 CEO批技術轉移指控毫無根據

台積電（2330）日前正式對前資深副總羅唯仁提出告訴，指其掌握的敏感資料可能流向新東家英特爾，引發國際半導體圈高度關注。對此，英特爾執行長陳立武最新在內部信中首次公開點名羅唯仁，強調相關指控「毫無根據」，公司完全支持他的加入。

原物料齊漲！南亞通知客戶報價調漲8％ 股價爆量奔漲停

國際LME銅價、銅箔加工費、電子級玻纖布等上游原物料價格全面上漲，基於反映成本，南亞（1303）通知下游客戶銅箔基板(CCL) 全系列產品調漲8%，PP調漲8%，於11月20日起交運日生效，消息一出，南亞直奔56.2元漲停價位，成交量近二個半小時爆近14萬張大量，穩居成交王。

Dell、HP示警記憶體晶片吃緊 「從未見過成本以如此速度上升」

戴爾科技（Dell ）、惠普（HP）及多家科技大廠近日警告，隨著人工智慧 (AI) 基礎建設需求急速攀升，明年全球記憶體晶片供應恐出現短缺；戴爾營運長 Jeff Clarke 更坦言「從未見過成本以如此速度上升」。

鴻勁掛牌最高衝到3000元 抽中一張現賺150萬元

鴻勁精密（7769）今日以承銷價1495元正式上市掛牌交易，並以2710元開出，開盤後一度衝上3000元，不只創下寫歷史新高，今日最高更上漲1505元，漲幅達100.66%，上演蜜月行情，若投資人幸運抽中，並在高點賣出，一張可以賺進150.5萬元。

軍工航太股僅1天慶祝行情 10檔「短多下車」開高翻黑下挫

總統賴清德大動作提出1.25兆元的追加國防預算，雖激勵今（27）日航太軍工族群開盤延續昨日強勢格局，惟短多下車，股價也跟著拉回，呈現一天行情，工業電腦攸泰科技（6928）跳空漲停以59.5元開出再翻黑，雷虎（8033）、漢翔（2634）、長榮航太（2645）、亞航（2630）、中光電（5371）、龍德造船（6753）、寶一（8222）、晟田（4541）、事欣科（4916）等個股均以紅盤開出隨即連袂翻黑走跌。

快訊／台積電漲15元至1455 台股開盤大漲逾200點

美股26日在感恩節假期前夕以全面收漲作收，台股今（27日）上漲107.70點、27517.24點開出，漲勢持續，上漲207點來到27617點。

日本半導體11月重災 00949掌iPhone供應鏈抗跌成焦點

蘋果最新推出的iPhone 17系列自上市以來，在全球多地掀起換機潮，預購量明顯優於前代，並帶動台日供應鏈熱度升溫。外媒指出，今年iPhone 17在部分市場的交貨等待時間較去年增加約13%，顯示消費者對升級規格具高度興趣。

00929配息三升+指數優化 ETF專家：息率穩了

規模快速膨脹的復華台灣科技優息ETF（00929），自11月21日起啟動指數編製規則更新，引發市場高度關注。專家指出，本次調整的重點包括成分股數量、產業範圍及定審機制全面優化，目的是因應基金規模從上市後一路飆升，原本僅挑選40檔股票的架構已不敷使用。

俄烏和平協議問題重重 明年沒有重建商機散裝船運也能比今年好

美國總統力推俄烏簽屬和平協議，但是散裝船公司高階認為，目前看來還是問題重重，俄羅斯遭歐盟凍結的資金是否能用作烏克蘭重建經費？美國是不是真想分一半凍結資金？10年5240億美元重建經費從哪來等等，估計都是不容易解決的問題，不過就散裝船運來說，沒有重建商機，明年整體情勢估計還是會優於今年。