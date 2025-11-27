ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

快訊／台股收盤大漲144.99點　台積電跌5元至1435

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（27日）開高走高，加權指數終場大漲144.99點，以27554.53點作收，漲幅0.53％，成交量4916.03億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲107.7點開出，指數開高走高，盤中最高達27659.06點，最低27436.59點，終場收在27554.53點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1435元，跌幅0.35％；鴻海（2317）上漲4元至231元；聯發科（2454）上漲40元至1340元；廣達（2382）上漲2元來到281.5元；長榮（2603）下跌1.5元至180.5元。

今天漲幅前5名個股為台虹（8039）上漲6.5元，漲幅10％；華東（8110）上漲3.25元，漲幅9.98％；南亞（1303）上漲5.1元，漲幅9.98％；兆赫（2485）上漲1.95元，漲幅9.97％；環科（2413）上漲2.65元，漲幅9.96％。

跌幅前5名個股則為安集（6477）下跌2.7元，跌幅7.24％；寶一（8222）下跌3.3元，跌幅7.13％；誠研（3494）下跌0.51元，跌幅6.58％；亞航（2630）下跌3.5元，跌幅6.41％；事欣科（4916）下跌3.2元，跌幅6.32％。



台股漲幅最高前5名
個股股價漲跌幅度
台虹（8039）71.5▲6.5▲10.0％
華東（8110）35.8▲3.25▲9.98％
南亞（1303）56.2▲5.1▲9.98％
兆赫（2485）21.5▲1.95▲9.97％
環科（2413）29.25▲2.65▲9.96％


台股跌幅最大前5名
個股股價漲跌幅度
安集（6477）34.6▼2.7▼7.24％
寶一（8222）43.0▼3.3▼7.13％
誠研（3494）7.24▼0.51▼6.58％
亞航（2630）51.1▼3.5▼6.41％
事欣科（4916）47.4▼3.2▼6.32％

資料來源：證交所

英特爾宣布「全力支持」羅唯仁　CEO批技術轉移指控毫無根據

台積電（2330）日前正式對前資深副總羅唯仁提出告訴，指其掌握的敏感資料可能流向新東家英特爾，引發國際半導體圈高度關注。對此，英特爾執行長陳立武最新在內部信中首次公開點名羅唯仁，強調相關指控「毫無根據」，公司完全支持他的加入。

2025-11-27 09:29
原物料齊漲！南亞通知客戶報價調漲8％　股價爆量奔漲停

國際LME銅價、銅箔加工費、電子級玻纖布等上游原物料價格全面上漲，基於反映成本，南亞（1303）通知下游客戶銅箔基板(CCL) 全系列產品調漲8%，PP調漲8%，於11月20日起交運日生效，消息一出，南亞直奔56.2元漲停價位，成交量近二個半小時爆近14萬張大量，穩居成交王。

2025-11-27 11:24
Dell、HP示警記憶體晶片吃緊　「從未見過成本以如此速度上升」

戴爾科技（Dell ）、惠普（HP）及多家科技大廠近日警告，隨著人工智慧 (AI) 基礎建設需求急速攀升，明年全球記憶體晶片供應恐出現短缺；戴爾營運長 Jeff Clarke 更坦言「從未見過成本以如此速度上升」。

2025-11-27 10:36
鴻勁掛牌最高衝到3000元　抽中一張現賺150萬元

鴻勁精密（7769）今日以承銷價1495元正式上市掛牌交易，並以2710元開出，開盤後一度衝上3000元，不只創下寫歷史新高，今日最高更上漲1505元，漲幅達100.66%，上演蜜月行情，若投資人幸運抽中，並在高點賣出，一張可以賺進150.5萬元。

2025-11-27 10:42
軍工航太股僅1天慶祝行情　10檔「短多下車」開高翻黑下挫

總統賴清德大動作提出1.25兆元的追加國防預算，雖激勵今（27）日航太軍工族群開盤延續昨日強勢格局，惟短多下車，股價也跟著拉回，呈現一天行情，工業電腦攸泰科技（6928）跳空漲停以59.5元開出再翻黑，雷虎（8033）、漢翔（2634）、長榮航太（2645）、亞航（2630）、中光電（5371）、龍德造船（6753）、寶一（8222）、晟田（4541）、事欣科（4916）等個股均以紅盤開出隨即連袂翻黑走跌。

2025-11-27 10:31
馬士基希望復航紅海被傳成即將重返　重申「有意願無時間表」

本周二(25)日路透社引用馬士基CEO的談話，指出公司將在條件允許的時候採取措施恢復通過紅海和蘇伊士運河的航行，並提到蘇伊士運河管理局(SCA)發表聲明稱馬士基集裝箱船可能在 12月「部分恢復」通過運河，結果被社交媒體傳成即將復航，馬士基昨日正式發出訊息，說明公司並未給出任何復航的具體日期。

2025-11-27 14:36
主動ETF神打架，五大天王天后激戰，誰與爭鋒！

今年是國內主動式ETF元年，台股主動式ETF戰場競爭尤其激烈，緊接著年底前還將有復華、台新、第一金等投信首度加入戰場，台股主動ETF可謂盛況空間，不過除了投信品牌之外，最讓基金醫生津津樂道的是主動式ETF基金經理人的各顯神通，尤其是00980A、00981A以及即將掛牌的00991A的天王天后之爭！

2025-11-27 14:14
快訊／台股收盤大漲144.99點　台積電跌5元至1435

台股今（27日）開高走高，加權指數終場大漲144.99點，以27554.53點作收，漲幅0.53％，成交量4916.03億元。

2025-11-27 13:34
財政部公告對中國啤酒及鋼品課反傾銷稅　最高稅率51.94%

財政部今日公告對自中國產製進口啤酒及特定熱軋扁軋鋼品課徵反傾銷稅，並溯自今（2025年）7月3日實施，為期5年。

2025-11-27 12:43
創業者必看！永豐DA BOSS最強創業大禮包曝光：手續費優惠＋展場四大體驗全解析

創業不只是開一家公司，而是一場需要資源、速度與支持的長跑。永豐銀行以 「DA BOSS」為核心精神，打造從創業初期到事業成長都能使用的一站式服務；今年更推出 「2025創業大禮包」，提供市場上罕見的跨行手續費優惠，協助新創與中小企業把資源花在真正重要的地方，像是產品、營運與擴張等部分。

2025-11-27 11:50

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

