快訊／台股收盤大漲144.99點　台積電跌5元至1435

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（27日）開高走高，加權指數終場大漲144.99點，以27554.53點作收，漲幅0.53％，成交量4916.03億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲107.7點開出，指數開高走高，盤中最高達27659.06點，最低27436.59點，終場收在27554.53點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1435元，跌幅0.35％；鴻海（2317）上漲4元至231元；聯發科（2454）上漲40元至1340元；廣達（2382）上漲2元來到281.5元；長榮（2603）下跌1.5元至180.5元。
今天漲幅前5名個股為台虹（8039）上漲6.5元，漲幅10％；華東（8110）上漲3.25元，漲幅9.98％；南亞（1303）上漲5.1元，漲幅9.98％；兆赫（2485）上漲1.95元，漲幅9.97％；環科（2413）上漲2.65元，漲幅9.96％。
跌幅前5名個股則為安集（6477）下跌2.7元，跌幅7.24％；寶一（8222）下跌3.3元，跌幅7.13％；誠研（3494）下跌0.51元，跌幅6.58％；亞航（2630）下跌3.5元，跌幅6.41％；事欣科（4916）下跌3.2元，跌幅6.32％。
資料來源：證交所
