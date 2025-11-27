威聯通預計12月下旬掛牌上櫃　明年營收有望年增兩成

▲威聯通科技董事長張明智。（圖／記者高兆麟攝）

儲存、網通及運算整合解決方案領導品牌威聯通科技 (7805)即將於28日舉行上櫃前業績發表會，並預計 12 月底掛牌上櫃，董事長張明智也認為，DRAM明年都將處於高價位，公司將利用已採購的DDR4庫存來作為緩衝，並藉此切換至DDR5生產，預期明年營運成長有望優於產業平均，有望營收年成長達兩成。

威聯通自成立以來專注於資料儲存、網路通訊與智慧應用整合，以自主研發的作業系統與軟硬體平台，打造涵蓋「從端點到雲端」的完整資料基礎架構。公司長期耕耘全球市場逾二十年，已成為全球極少數同時具備儲存、網通、AI 運算整合能力的品牌，並在中高階網路儲存伺服器 (NAS)、企業網通等領域建立明確競爭優勢。

威聯通辦理現金增資共 2,820 張，預計掛牌後股本達 3.28億元。公司截至民國 114 年第三季止，合併營收達新台幣45.96億元，稅後淨利9.3億元，毛利率56%，研發支出占比約 15%，每股盈餘 (EPS) 達 30.84 元。近三年營運穩健成長，受惠於企業資料保護、AI 應用與私有雲需求大增，產品組合持續朝高附加價值領域優化，展現長期獲利動能。

資料經濟時代，儲存已從「設備」走向「戰略資產」。根據 IDC 統計，全球資料量至 2027 年將達 291ZB，年複合成長率達 23%；同時，企業對私有化儲存、邊緣運算與資安防護的需求快速成長。威聯通洞察此趨勢，率先從傳統 NAS 裝置供應商轉型為「整合儲存、網通與智慧運算的資料平台品牌」，以自主軟體生態與雲端管理技術建立長期競爭壁壘。



威聯通以高可靠性的ZFS檔案系統為核心，該系統為全球企業級儲存架構的主流選擇，能確保資料一致性與長期可靠性，深獲企業 IT 團隊信任。結合自有的 QuTS hero 作業系統、全端備份方案、myQNAPcloud One 雲儲存與 QuWAN SD-WAN，並構建具多層次資安防護與不可變儲存機制的資料生命週期解決方案，從資料儲存、保護、傳輸到智能應用，全方位實現一體化的資料管理與防護。

威聯通為全球少數同時具備企業儲存與網通設備研發能力的廠商，能從基礎建設層確保效能、可用性與安全性。核心產品涵蓋 QuTS hero ZFS NAS、 Petabyte 級儲存解決方案、High Availability 高可用性方案、QSW 10GbE/25GbE/100GbE 高速交換器、SD-WAN 路由器等，打造橫跨 LAN、WAN 與雲端的整合資料架構，構築企業資料中樞與跨站點資料保護，滿足金融、製造、媒體產業高可靠性需求。



隨著AI與影像資料激增，企業正加速採用分散式儲存以取代傳統擴充架構。根據 Fortune Business Insights 報告，全球 NAS 市場正由 Scale-up 向 Scale-out 加速轉型。Scale-out NAS 市場規模預估將從 2024 年的 197 億美元 成長至 2032 年的 718 億美元，年複合成長率約 17.5%，高於 Scale-up NAS 的 15.7%。此趨勢顯示分散式架構已成為企業資料中心與 AI 應用主流，為威聯通發展 Scale-out NAS 提供強勁動能。

威聯通鎖定此結構性機會，推出具線性效能擴充、集中化管理與彈性部署的 Scale-out 儲存方案，形成與超融合及高階品牌的市場區隔。同級價格帶競爭者稀少，威聯通憑藉高性價比與整合技術優勢，切入過去國際大廠較少著墨的中高階企業級市場（Mid-large enterprises），為中階企業開啟可負擔且高效的分散式儲存新選項，創造具規模潛力與高附加價值的成長動能。



AI 模型的本地化部署與即時推論成為新趨勢。威聯通積極布局 Edge AI 應用，推出內建 NVIDIA GPU / Intel NPU 的智慧 NAS 平台，支援 AI 影像辨識、On-prem Intelligence (企業私有部署地端 LLM)、模型訓練與推論任務，使企業能在本地端掌握核心資料、降低雲端依賴、兼顧效能與合規。

Fortune Business Insights 研究亦指出，全球 Edge AI 市場規模預估將從 2024 年的 270 億美元成長至 2032 年的 2,698 億美元，年複合成長率約 32%，顯示企業對於地端智慧運算與私有 AI 應用的需求正快速擴張。威聯通已站上此結構性成長浪潮的前端。

威聯通以研發為核心，擁有超過 40% 研發人力比例，具備從硬體設計、作業系統開發、雲端平台到 AI 應用的完整垂直整合能力。公司產品行銷全球 120 多國，於美國、加拿大、歐洲多國、日本及亞太地區設有子公司與服務據點，並持續強化品牌通路與企業合作夥伴生態。

威聯通以「從儲存走向智慧資料平台」為願景，持續深化軟硬整合與雲端協同能力，並將資安防禦納入核心架構，打造兼具資料可用性、完整性與安全性的智慧基礎平台。

憑藉二十餘年的研發實力與全球市場經驗，威聯通將持續強化「儲存、網通與智慧運算」三大領域的先進研發與市場布局，結合雲端與地端的創新應用，推動產業邁向智慧化、永續化的營運模式，成為引領企業資料基礎建設升級的關鍵推動者，並以穩健成長與長期創新為基石，持續為股東、客戶與夥伴創造長遠價值。