國內首家上櫃掛牌創投公司　能率亞洲預計12月下旬掛牌

▲能率亞洲總經理游智元及能率亞洲董事長謝發達。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

能率亞洲資本股份有限公司（7777）將於 114年12月1日舉辦上櫃前業績發表會，並預計12月下旬掛牌上櫃，為首家上櫃掛牌創投公司。

能率亞洲成立於2015年3月10日，目前實收資本額為新台幣16.75億元，董事長為謝發達，公司主要從事創業投資業務，為國內少數同時具備 台灣及日本完整產業網絡 之永續型創投機構，在第一金證券股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司及永豐金證券股份有限公司協助下，能率亞洲預計於 114年12月下旬正式掛牌上櫃，為國內創投市場再添一重要指標案例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

能率亞洲主要股東包括能率集團、長春石化及台昇國際等跨產業大型集團，具備強大的併購整合能力與完善之日本投資網絡。公司以數位轉型為核心，深耕 AI應用、機器人、半導體、智慧製造、航太、新能源車及高階醫療器材 等產業，並積極協助台灣企業推動數位轉型，提升國際競爭力。

能率亞洲亦配合國家產業政策，取得 「加強投資AI新創實施方案」、「環境部百億綠色成長基金」、「加強投資策略性製造業推動計畫」 及 「加強投資策略性服務業推動計畫」等政府資源之搭配投資資格，持續扶植具高成長潛力之新創企業，並於 114年榮獲「創投之星—卓越投資獎」。

自成立以來，能率亞洲累積投資企業逾50家以上，其中近七成已成功進入資本市場，代表性投資案包括星宇航空、復盛應用科技、上品綜合工業、汎銓科技、亨泰光學、冦星集團、台康生技、IKKA、皇家可口與金聯成等。公司亦積極推動異業結盟與大型併購案，例如協助慧誠智醫整合醫工與軟體資源，加速營運規模擴張，並促成橘焱胡同與航空公司跨界合作，成功推出聯名機上餐點，創造品牌綜效。

在日本市場布局方面，能率亞洲完成Sol-Plus與第一化成（IKKA-KY）之併購整合，成功協助IKKA-KY成為日本首家來台上市掛牌企業，並推動IKKA-KY集團成功轉型，進入日本汽車零組件供應鏈體系。同時，公司亦透過廣泛的日本商社與私募基金網絡，協助多家台灣企業開拓日本市場，投資範疇橫跨 汽車、精密製造、材料及餐飲產業。

受惠於投資標的產業景氣回溫，113年度營業收入較前一年度成長41.02%，整體經營績效顯著提升，展現公司穩健經營能力。

展望未來，面對全球經濟環境變化，包括關稅政策、通膨壓力及升息循環等不確定因素，公司將持續審慎應對，並專注於 AI、機器人、數位轉型與半導體 等具長期成長潛力之產業。自114年起，已陸續投資 美國人型機器人製造商 Agility Robotics 及 國內大型AI視覺模型技術廠商鑫蘊林科(Linker Vision)，積極整合台灣與海外資源協助引資，擴大國際布局。

能率亞洲表示，未來將持續發揮跨境投資與策略整合優勢，發掘更多具國際競爭力之優質企業，為股東、投資人及資本市場創造長期價值。