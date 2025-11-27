ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

國內首家上櫃掛牌創投公司　能率亞洲預計12月下旬掛牌

▲▼能率亞洲總經理游智元及能率亞洲董事長謝發達。（圖／記者高兆麟攝）

▲能率亞洲總經理游智元及能率亞洲董事長謝發達。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

能率亞洲資本股份有限公司（7777）將於 114年12月1日舉辦上櫃前業績發表會，並預計12月下旬掛牌上櫃，為首家上櫃掛牌創投公司。

能率亞洲成立於2015年3月10日，目前實收資本額為新台幣16.75億元，董事長為謝發達，公司主要從事創業投資業務，為國內少數同時具備 台灣及日本完整產業網絡 之永續型創投機構，在第一金證券股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司及永豐金證券股份有限公司協助下，能率亞洲預計於 114年12月下旬正式掛牌上櫃，為國內創投市場再添一重要指標案例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

能率亞洲主要股東包括能率集團、長春石化及台昇國際等跨產業大型集團，具備強大的併購整合能力與完善之日本投資網絡。公司以數位轉型為核心，深耕 AI應用、機器人、半導體、智慧製造、航太、新能源車及高階醫療器材 等產業，並積極協助台灣企業推動數位轉型，提升國際競爭力。

能率亞洲亦配合國家產業政策，取得 「加強投資AI新創實施方案」、「環境部百億綠色成長基金」、「加強投資策略性製造業推動計畫」 及 「加強投資策略性服務業推動計畫」等政府資源之搭配投資資格，持續扶植具高成長潛力之新創企業，並於 114年榮獲「創投之星—卓越投資獎」。

自成立以來，能率亞洲累積投資企業逾50家以上，其中近七成已成功進入資本市場，代表性投資案包括星宇航空、復盛應用科技、上品綜合工業、汎銓科技、亨泰光學、冦星集團、台康生技、IKKA、皇家可口與金聯成等。公司亦積極推動異業結盟與大型併購案，例如協助慧誠智醫整合醫工與軟體資源，加速營運規模擴張，並促成橘焱胡同與航空公司跨界合作，成功推出聯名機上餐點，創造品牌綜效。

在日本市場布局方面，能率亞洲完成Sol-Plus與第一化成（IKKA-KY）之併購整合，成功協助IKKA-KY成為日本首家來台上市掛牌企業，並推動IKKA-KY集團成功轉型，進入日本汽車零組件供應鏈體系。同時，公司亦透過廣泛的日本商社與私募基金網絡，協助多家台灣企業開拓日本市場，投資範疇橫跨 汽車、精密製造、材料及餐飲產業。

受惠於投資標的產業景氣回溫，113年度營業收入較前一年度成長41.02%，整體經營績效顯著提升，展現公司穩健經營能力。

展望未來，面對全球經濟環境變化，包括關稅政策、通膨壓力及升息循環等不確定因素，公司將持續審慎應對，並專注於 AI、機器人、數位轉型與半導體 等具長期成長潛力之產業。自114年起，已陸續投資 美國人型機器人製造商 Agility Robotics 及 國內大型AI視覺模型技術廠商鑫蘊林科(Linker Vision)，積極整合台灣與海外資源協助引資，擴大國際布局。

能率亞洲表示，未來將持續發揮跨境投資與策略整合優勢，發掘更多具國際競爭力之優質企業，為股東、投資人及資本市場創造長期價值。

關鍵字： 能率亞洲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【差點登出】「巨型傳動軸」狠砸車頭氣囊爆開！ 駕駛驚險逃生：以為完了

推薦閱讀

黃仁勳快閃來台　民眾直擊花娘小館員工餐敘、四平街爆買蜜餞

黃仁勳快閃來台　民眾直擊花娘小館員工餐敘、四平街爆買蜜餞

輝達創辦人黃仁勳今（27日）再度快閃來台，據了解目的是私人行程探訪朋友，但仍被民眾目擊中午在花娘小館與員工餐敘，之後更來到四平商圈知名蜜餞店採買，隨後前往大直訪友後回到文華東方飯店下榻處。

2025-11-27 17:32
英特爾宣布「全力支持」羅唯仁　CEO批技術轉移指控毫無根據

英特爾宣布「全力支持」羅唯仁　CEO批技術轉移指控毫無根據

台積電（2330）日前正式對前資深副總羅唯仁提出告訴，指其掌握的敏感資料可能流向新東家英特爾，引發國際半導體圈高度關注。對此，英特爾執行長陳立武最新在內部信中首次公開點名羅唯仁，強調相關指控「毫無根據」，公司完全支持他的加入。

2025-11-27 09:29
原物料齊漲！南亞通知客戶報價調漲8％　股價爆量奔漲停

原物料齊漲！南亞通知客戶報價調漲8％　股價爆量奔漲停

國際LME銅價、銅箔加工費、電子級玻纖布等上游原物料價格全面上漲，基於反映成本，南亞（1303）通知下游客戶銅箔基板(CCL) 全系列產品調漲8%，PP調漲8%，於11月20日起交運日生效，消息一出，南亞直奔56.2元漲停價位，成交量近二個半小時爆近14萬張大量，穩居成交王。

2025-11-27 11:24
Dell、HP示警記憶體晶片吃緊　「從未見過成本以如此速度上升」

Dell、HP示警記憶體晶片吃緊　「從未見過成本以如此速度上升」

戴爾科技（Dell ）、惠普（HP）及多家科技大廠近日警告，隨著人工智慧 (AI) 基礎建設需求急速攀升，明年全球記憶體晶片供應恐出現短缺；戴爾營運長 Jeff Clarke 更坦言「從未見過成本以如此速度上升」。

2025-11-27 10:36
鴻勁掛牌最高衝到3000元　抽中一張現賺150萬元

鴻勁掛牌最高衝到3000元　抽中一張現賺150萬元

鴻勁精密（7769）今日以承銷價1495元正式上市掛牌交易，並以2710元開出，開盤後一度衝上3000元，不只創下寫歷史新高，今日最高更上漲1505元，漲幅達100.66%，上演蜜月行情，若投資人幸運抽中，並在高點賣出，一張可以賺進150.5萬元。

2025-11-27 10:42
軍工航太股僅1天慶祝行情　10檔「短多下車」開高翻黑下挫

軍工航太股僅1天慶祝行情　10檔「短多下車」開高翻黑下挫

總統賴清德大動作提出1.25兆元的追加國防預算，雖激勵今（27）日航太軍工族群開盤延續昨日強勢格局，惟短多下車，股價也跟著拉回，呈現一天行情，工業電腦攸泰科技（6928）跳空漲停以59.5元開出再翻黑，雷虎（8033）、漢翔（2634）、長榮航太（2645）、亞航（2630）、中光電（5371）、龍德造船（6753）、寶一（8222）、晟田（4541）、事欣科（4916）等個股均以紅盤開出隨即連袂翻黑走跌。

2025-11-27 10:31
國內首家上櫃掛牌創投公司　能率亞洲預計12月下旬掛牌

國內首家上櫃掛牌創投公司　能率亞洲預計12月下旬掛牌

能率亞洲資本股份有限公司（7777）將於 114年12月1日舉辦上櫃前業績發表會，並預計12月下旬掛牌上櫃，為首家上櫃掛牌創投公司。

2025-11-27 19:11
威聯通預計12月下旬掛牌上櫃　明年營收有望年增兩成

威聯通預計12月下旬掛牌上櫃　明年營收有望年增兩成

儲存、網通及運算整合解決方案領導品牌威聯通科技 (7805)即將於28日舉行上櫃前業績發表會，並預計 12 月底掛牌上櫃，董事長張明智也認為，DRAM明年都將處於高價位，公司將利用已採購的DDR4庫存來作為緩衝，並藉此切換至DDR5生產，預期明年營運成長有望優於產業平均，有望營收年成長達兩成。

2025-11-27 19:05
合庫金股利維持穩健　總座：Fed降息有助於穩定金融環境

合庫金股利維持穩健　總座：Fed降息有助於穩定金融環境

合庫金控（5880）今（27）召開線上法人說明會，對於股利政策，合庫金表示，近三年股利每股發放都有到1元水準，而現金股息都超過0.5元，未來會考量主管機關對資本規範、子公司拓展業務需求，以及子公司盈餘上繳等因素，提出符合股東期待穩健股利政策。

2025-11-27 18:18
英特爾挺羅唯仁否認技術移轉　經長龔明鑫：不是一方說了算

英特爾挺羅唯仁否認技術移轉　經長龔明鑫：不是一方說了算

台積電（2330）對前資深副總羅唯仁退休後前往英特爾任職恐有洩密一事提出告訴，英特爾今（27日）發聲明批「技術轉移指控毫無根據」，經濟部長龔明鑫今也回應表示，相關事證須由檢調調查、法院認定，「不是任何一方說了就算。」至於羅唯仁工研院院士頭銜遭撤銷一事，他則表示「時間不會太久」。

2025-11-27 17:50

讀者迴響

熱門新聞

英特爾宣布「全力支持」羅唯仁　CEO批技術轉移指控毫無根據

台積電提告羅唯仁「新工作飛了」？曲博揭關鍵

台積電叛將「偷機密」坐上副總裁　專家揭死穴

黃仁勳快閃來台　民眾直擊花娘小館員工餐敘、四平街爆買蜜餞

Google挑戰輝達　1公司反成最大贏家

台積電「明日之星」曝光！　最年輕副總領頭甩三星

鴻勁掛牌最高衝到3000元　抽中一張現賺150萬元

台積電叛將是他！　「跳槽三星到中芯」衝擊16年

退休副總傳「不滿魏哲家」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價

00929配息三升+指數優化　專家：穩了

官股偷存00929！庫存突破108萬張！

張忠謀、魏哲家最大難題！　台積電接班水很深

00929受益人數全級距回溫

規模4387億00878完成換股！增3檔　清空微星、萬海和大聯大

台積電爆接班問題！　魏哲家憂「叛將事件」重演

記憶體、PCB股各1檔今起列處置　金居股價跌幅3.9％

美股記憶體滿血復活！　SanDisk納標普500飆漲

國票金爭奪戰！公股陣營全力迎戰　臺灣菸酒加入買股行列

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光
香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366