晶華酒店耶誕樹點燈　董座潘思亮：解決缺工就是解決國旅問題起點

▲晶華耶誕樹點燈。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

台北晶華酒店27日舉行耶誕點燈活動，由董事長潘思亮、營運長吳偉正攜手進行耶誕樹點燈儀式，潘思亮受訪時也表示，政府預計 2026 年第一季開放中階移工投入旅宿業，對長期缺工的業界而言「非常關鍵」。目前旅宿缺工普遍落在兩至三成，若開放上限為 10%，至少可望解決一半缺口，「解決缺工，就是解決國內觀光問題的起點」。

潘思亮指出，晶華將全力配合政策，並承諾每聘一位外籍員工，公司會同步為現有同仁調薪，以維持內部薪酬公平。他也肯定政府此波規劃讓業者得以直接赴海外招募，可避免外籍員工負擔高額仲介費與旅費，對勞工權益與台灣國際形象都具正面效果，「這次政策真的很周全，為產業立下好的示範」。

談及營運展望，他坦言今年業績雖創新高，但受制於人力不足，「不敢接太多生意」。如缺工問題在明年獲得改善，營收表現將比今年更有空間。加上政府規劃推出國旅補助，將帶來助力，但他強調，業者仍須把旅遊體驗與服務品質提升，才能真正留住內需市場。

至於明年入境觀光市場，潘思亮認為應「質量並重」，人數不應是唯一指標。他說，旅宿服務品質不穩定，有一大部分源自人力緊縮，導致過勞、流動率高，形成惡性循環；若人力充足、工時得以調整，離職率下降，整體服務品質自然會改善，「一個職位三個月換一個新人，品質不可能穩定」。

至於怎麼看周休三日政策，他則說，雖然周休三日讓國人有更多時間出去玩，但若缺工未解決，就算周休三日，提供不了好的服務品質，也只是把人推向國外而已。