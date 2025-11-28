ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台積電「閉眼買價位」曝光　股市專家打臉AI泡沫

陳威良用本益比估價法，算出台積電的甜甜價，股價跌破1,400元就是好買點。

▲陳威良用本益比估價法，算出台積電的甜甜價，股價跌破1,400元就是好買點。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

台股震盪有如雲霄飛車，讓投資人睡不著，大盤指數自4月股災至今，半年來猛漲11,000點，漲幅達6成，漲勢之陡，稍有風吹草動，市場就像驚弓之鳥，而股市全威陳威良在《錢鏡你家》節目中喊話不必過度緊張，多頭市場本來就是「緩漲急跌」走勢，「這波從高點到低點拉回約6％～7％，只是輕微的有感地震，不算是結構鬆動。」他也教戰台積電零股加碼戰術，2招嗅出甜甜價上車。

「我骨頭老了，我也怕崩跌，所以當大家憂心AI是否重演2000年網路泡沫，我很認真檢視AI產業體質。」陳威良年輕時用30萬元本金投資，9個月滾出500萬元，孰料遇到網路泡沫，6個月賠光光；如今AI股狂飆，AI泡沫言論甚囂塵上，他嚴謹做功課，從3個面向證明，目前AI尚未有泡沫風險。

首先是獲利能力，「網路時代許多公司根本沒賺錢，本夢比過高，但今天的AI 巨頭獲利強大，甚至在高速成長。」陳威良以輝達為例，股價飆漲15倍，但獲利年增率更驚人，激增超過30倍。

第2是本益比估值，沒有想像中高。以輝達未來4季的獲利推估本益比，僅約31倍，反觀當年網路泡沫時，市值王思科（Cisco）本益比飆破百倍，而目前的Big 7（美股7雄）本益比區間也落在25～33倍，未有過度高估跡象。

最重要的是「銀彈」充足，陳威良分析，Big 7今年的資本支出從3,850億美元增至明年4,650億美元，淨現金流入從7,730億美元，預估成長至明年的9,410億美元，「現金充沛、財務結構穩健、獲利持續提升，哪來泡沫風險？」陳威良說。

而AI大戰中，無論最終是輝達、谷歌的晶片勝出，都離不開關鍵贏家：台積電，「AI必買股，台積電才是首選！」陳威良說，所有高階AI晶片，都需要2奈米以下的先進製程，台積電擁有最強的議價能力，同業技術落後5年以上，台積電當然要抱緊處理。

只不過台積電現階段陷入高檔盤整，讓投資人有點茫然。陳威良提出2招加碼攻略，「無關基本面下跌，都是好買點。」他舉例，川普情緒性發言、關稅政策、台幣貶值等因素，導致資金撤出台灣，台積電就是市場最大的提款機，「但神山的基本面沒有變差，當好公司遇到倒楣事，正是逢低買進的機會。」

陳威良估明年台積電股價可見2,200元，投資人持股續抱，空手仔可等待上車，他教戰小資零股加碼攻略，「以每次買10股為例，震盪拉回5％就入手，紀律性分批布局，累積長線財富。」

另外，他用本益比估價法，算出台積電的甜甜價，股價跌破1,400元就是好買點，他以法人預估的均值來看，2026年每股純益70.85元，2027年每股純益96.62元，以11/27收盤價1,435元計算，2026年的本益比為20.25倍為合理價，2027年的本益比為14.85倍，落在便宜區間。

「這只是保守估值，加上台積電獲利持續成長，我認為跌破1,400元都是甜甜價。」他強調，只要基本面沒有變，價格波動反而是彎腰揀便宜時機。更多精彩內容都在《錢鏡你家》節目中完整呈現。https://youtu.be/vZvxFfB-oUQ

關鍵字： 鏡週刊台積電

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

黃仁勳證實已探訪張忠謀　大讚「他狀態很好」

輝達執行長黃仁勳快閃台台第二天，早上受訪時證實昨天下午已前往探望台積電創辦人張忠謀，並表示張忠謀的狀態很好，而自己今日就會啟程返家。

2025-11-28 10:20
PCB上游喊漲　南亞、台玻爆逾10萬張大量奪台股人氣王

國際原料齊漲，南亞（1303）通知下游客戶銅箔基板(CCL) 全系列產品、PP（聚丙烯）報價調漲8%，今（28）日股價延續昨（27）日強勢走勢，跳空上漲漲幅逾8%，來到60.9元波段新高，交易近半個小成交量就突破10萬張大量，穩居成交王，玻纖布族群台玻（1802）也受到帶動，呈現價量齊揚的格局，開盤半個小時，成交量亦超過10萬張。

2025-11-28 10:12
2檔記憶體股出關首日多空交戰　振幅皆逾10%

記憶體概念股創見（2451）、華東（8110）今（28）日解除處置正式出關，盤中震盪劇烈多空對作明顯，2檔振幅皆超過1成以上。

2025-11-28 10:06
台積電漲5元至1440　台股上漲逾百點

美股感恩節休市，亞股走勢平平，台股今（28日）以27566.12點開出，指數上漲11.59點，漲幅0.04％。隨後上漲逾百點，漲102.87點至27657.4點。

2025-11-28 09:04
台灣形象展改弦易轍　明年在韌性預算支持下強攻歐美日市場

明年即將跨入第十年的外貿協會台灣形象展，將改弦易轍，從以新南向國家為主的展出，轉換成拓展歐洲、美國與日本的重量級展出，目前已知明年6月起，將在波蘭華沙、日本東京與美國某大城市辦展，新南向國家則僅安排在菲律賓馬尼拉展出，貿協高階指出，能在同一年強攻我國三大出口市場，主要是靠經濟部編列的韌性特別預算。

2025-11-28 07:00
晶華酒店耶誕樹點燈　董座潘思亮：解決缺工就是解決國旅問題起點

台北晶華酒店27日舉行耶誕點燈活動，由董事長潘思亮、營運長吳偉正攜手進行耶誕樹點燈儀式，潘思亮受訪時也表示，政府預計 2026 年第一季開放中階移工投入旅宿業，對長期缺工的業界而言「非常關鍵」。目前旅宿缺工普遍落在兩至三成，若開放上限為 10%，至少可望解決一半缺口，「解決缺工，就是解決國內觀光問題的起點」。

2025-11-28 00:52
不列顛船東互保協會亞洲年會　宣布今年退6.5%保費、明年保費漲5%

英國不列顛船東互保協會(Britannia P&I Club)主辦的亞洲區P&I年會論壇(Asian Forum)，今(27)日在香港隆重舉行，由於該協會投資效益佳，宣布今年將退給會員6.5%保費，明年保費調幅訂為5%，在同業的5-8%之間屬於低調幅。

2025-11-27 22:16
罕見翻車紀錄！南亞科又爆4386.6萬違約交割　刷上市今年最大

股海翻車罕見紀錄！證交所今（27）日公告上市公司個股違約交割情形，記憶體南亞科（2408）在相隔不到72小時第2度遭到通報，違約交割金額高達4386.6萬元，刷新今年以來上市公司最大違約交割紀錄。

2025-11-27 21:31
「海鯤軍艦」完成第四次浮航海試　其餘浮航項目將於近期完成

台灣國際造船公司(2208) 依「海鯤軍艦」海試(SAT)計畫，宣布已於今(27日實施第四次海上浮航測試，並順利執行動力、空調、航儀、通信、潛望鏡、聲納等系統浮航測試。

2025-11-27 20:05
國內首家上櫃掛牌創投公司　能率亞洲預計12月下旬掛牌

能率亞洲資本股份有限公司（7777）將於 114年12月1日舉辦上櫃前業績發表會，並預計12月下旬掛牌上櫃，為首家上櫃掛牌創投公司。

2025-11-27 19:11

