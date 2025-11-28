台積電「閉眼買價位」曝光　股市專家打臉AI泡沫

▲陳威良用本益比估價法，算出台積電的甜甜價，股價跌破1,400元就是好買點。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

台股震盪有如雲霄飛車，讓投資人睡不著，大盤指數自4月股災至今，半年來猛漲11,000點，漲幅達6成，漲勢之陡，稍有風吹草動，市場就像驚弓之鳥，而股市全威陳威良在《錢鏡你家》節目中喊話不必過度緊張，多頭市場本來就是「緩漲急跌」走勢，「這波從高點到低點拉回約6％～7％，只是輕微的有感地震，不算是結構鬆動。」他也教戰台積電零股加碼戰術，2招嗅出甜甜價上車。

「我骨頭老了，我也怕崩跌，所以當大家憂心AI是否重演2000年網路泡沫，我很認真檢視AI產業體質。」陳威良年輕時用30萬元本金投資，9個月滾出500萬元，孰料遇到網路泡沫，6個月賠光光；如今AI股狂飆，AI泡沫言論甚囂塵上，他嚴謹做功課，從3個面向證明，目前AI尚未有泡沫風險。

首先是獲利能力，「網路時代許多公司根本沒賺錢，本夢比過高，但今天的AI 巨頭獲利強大，甚至在高速成長。」陳威良以輝達為例，股價飆漲15倍，但獲利年增率更驚人，激增超過30倍。

第2是本益比估值，沒有想像中高。以輝達未來4季的獲利推估本益比，僅約31倍，反觀當年網路泡沫時，市值王思科（Cisco）本益比飆破百倍，而目前的Big 7（美股7雄）本益比區間也落在25～33倍，未有過度高估跡象。

最重要的是「銀彈」充足，陳威良分析，Big 7今年的資本支出從3,850億美元增至明年4,650億美元，淨現金流入從7,730億美元，預估成長至明年的9,410億美元，「現金充沛、財務結構穩健、獲利持續提升，哪來泡沫風險？」陳威良說。

而AI大戰中，無論最終是輝達、谷歌的晶片勝出，都離不開關鍵贏家：台積電，「AI必買股，台積電才是首選！」陳威良說，所有高階AI晶片，都需要2奈米以下的先進製程，台積電擁有最強的議價能力，同業技術落後5年以上，台積電當然要抱緊處理。

只不過台積電現階段陷入高檔盤整，讓投資人有點茫然。陳威良提出2招加碼攻略，「無關基本面下跌，都是好買點。」他舉例，川普情緒性發言、關稅政策、台幣貶值等因素，導致資金撤出台灣，台積電就是市場最大的提款機，「但神山的基本面沒有變差，當好公司遇到倒楣事，正是逢低買進的機會。」

陳威良估明年台積電股價可見2,200元，投資人持股續抱，空手仔可等待上車，他教戰小資零股加碼攻略，「以每次買10股為例，震盪拉回5％就入手，紀律性分批布局，累積長線財富。」

另外，他用本益比估價法，算出台積電的甜甜價，股價跌破1,400元就是好買點，他以法人預估的均值來看，2026年每股純益70.85元，2027年每股純益96.62元，以11/27收盤價1,435元計算，2026年的本益比為20.25倍為合理價，2027年的本益比為14.85倍，落在便宜區間。

「這只是保守估值，加上台積電獲利持續成長，我認為跌破1,400元都是甜甜價。」他強調，只要基本面沒有變，價格波動反而是彎腰揀便宜時機。更多精彩內容都在《錢鏡你家》節目中完整呈現。https://youtu.be/vZvxFfB-oUQ

