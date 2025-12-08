迎戰年末財務高峰！　中信銀 e-Cash APP助中小企業輕鬆換匯及掌握資金水位

▲中信銀 e-Cash APP助中小企業輕鬆換匯及掌握資金水位。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台灣企業超過九成屬中小規模，學習如何管理好現金流是中小企業經營的重要命脈與長期課題。今年以來面對川普關稅不確定性，美元匯率起起伏伏，新台幣兌美元匯價起伏波動，對中小企業而言，不管是調度台幣或是結匯外幣資金都是一項考驗。

從換匯到資金水位控管 中信e-Cash APP一手掌握

面對匯率波動與金流管理的雙重挑戰，中國信託推出「中國信託行動 e-Cash APP」，以「企業輕鬆換匯、一站式整合服務」為核心，協助中小企業與企業主同步提升資金效率與營運掌控力。APP整合即時換匯、換匯試算與常用幣別釘選匯率表，使用者可直接在手機上快速換匯、試算與決策，並透過匯率到價通知自訂美元、日圓、歐元等目標匯率，達價即提醒，不再錯失最佳時機，大幅提升資金週轉與換匯效率。

然而，企業經營不只需要掌握匯率，也需確保資金流穩定，因此 e-Cash APP 進一步提供「資金水位提醒」，企業主可自行設定水位金額並開啟提醒，此功能同時整合台幣與外幣帳戶，並依當日最新匯率自動換算外幣金額並與新台幣金額加總，讓企業主一眼掌握目前可動用的整體資金規模。無論企業持有新台幣、美元、日圓或其他外幣，當帳戶錢低於設定水位時，e-Cash APP都能即時判斷並立即提醒公司，協助企業依每日匯率與資金變化快速調度、強化營運彈性。

透過e-Cash APP從換匯到資金水位管理整合，企業主得以即時掌握財務節奏、提升營運敏捷度，將更多心力投入商機拓展與事業成長。

客製化提醒更智能 掌握金流動態更有效率

除了資金水位提醒，「中國信託行動 e-Cash APP」還提供更多客製化提醒功能，企業主可於e-Cash APP設定特定對象、特定金額的入帳通知，這不僅讓企業主能即時掌握入帳金流，也可精準掌握關鍵交易對象的入帳狀況。

此外，企業還可啟用「即時交易推播」，無論交易金額大小，每筆上傳、放行或帳務處理結果皆即時推播。遇到異常或大額交易，也能在第一時間即時察覺，有效防堵資金異常流出。透過這些更智能、更客製化的功能，企業主可安心掌握金流，更專注發展事業。

以行動迎戰年末企業財務高峰

每年第 4 季是檢視企業營運韌性的關鍵時刻。掌握匯率、穩定水位，讓資金流動成為企業競爭力的一部分。中國信託銀行持續以創新金融科技，透過 e-Cash APP 打造中小企業的行動換匯新體驗，讓資金操作更簡便、決策更即時，陪伴客戶迎戰年末財務高峰，穩健前行，邁向更具韌性的財務未來。

迎新多元幣別布局 靈活掌握高息機會

中國信託推出限時「臺/外幣新錢定存優利專案」，個人與企業戶皆適用，協助企業提升資金運用效益。即日起至2025年12月31日推出「新臺幣新錢定存」限量優惠專案，當次承作總金額為3,000萬元(含)以上，3個月享年息1.76%、6個月享年息1.68%。如當次承作總金額100萬~3,000萬元，也提供3個月享年息1.66%、6個月享年息1.58%之優利方案；而「外幣新錢定存優利專案」則是即日起至2026年1月16日，美元定存1個月最高享年息4.00%、美元定存3個月最高享年息3.75%，讓不同規模與不同幣別需求的企業都能輕鬆把握優利機會。

除了新錢優利，中國信託還另外提供換匯轉存外幣優利方案，即日起至2026年1月16日止，以新臺幣兌換美元、澳幣或歐元，原幣1,000元以上即可享7天期最高年息5％；若美元2萬元（含）以上，更可享7天期最高年息8％。同時，也推出美元、澳幣及歐元三大幣別的外幣兌換外幣換匯轉存優利方案，原幣5,000元以上同樣享有最高年息8％的優利條件，敬請中小企業主把握優惠機會，詳細活動辦法，請速洽中國信託銀行各分行，讓您的資金價值極大化！

中信銀行表示，這類短天期高息方案，最適合希望資金分散風險、靈活調度的投資人，不論是新資金進場或是既有外幣部位再配置，都能在多變的市場，穩中求進。從一週、兩週到六個月的多元天期選擇，讓資金運用更具彈性與效率。

瞭解更多「中國信託行動 e-Cash APP」：https://ctbc.tw/Fvc94B

全民普發現金1萬元！中國信託銀行教你這樣領最超值：https://ctbc.tw/M10000