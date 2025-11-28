黃仁勳談台積電洩密案「有信心保護輝達」　預告明年1月再來台

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／記者陳家豪攝）

記者高兆麟／台北報導

輝達執行長黃仁勳今日結束上午行程後，下午準備搭機離台，黃仁勳今日受訪時表示，他見了一些朋友，吃了牛肉麵，甚至還去了足底按摩，他也預告，一月將會再來台灣，和員工一起過農曆年，至於外界關注台積電洩密案，他則強調對台積電很有信心，從未擔憂過。

黃仁勳談到此次來台過感恩節，他表示感覺很棒，食物很讚，見了一些朋友，但現在要回家了，至於為何看起來總是不累充滿活力，他則笑說是因為牛肉麵，他剛剛吃牛肉麵很高興，甚至還去了腳底按摩。

黃仁勳也預告，下一次來台灣要慶祝農曆年，應該是一月，他很期待，但家人應該不會來，因為會是很硬的行程，要去很多地方。

至於台積電洩密案，黃仁勳則說，他不知道細節，但台積電不是只有一個人的公司，公司的文化、技術很複雜，不只是晶片製程技術，還有經營控管、經營規劃等，台積電每個面向都是很龐大的，他們為全球代工，對他們很有信心。

黃仁勳也強調，他也對台積電保護輝達的技術方面非常有信心，從來沒有擔憂過。

至於自家公司如何保密，黃仁勳說，輝達的技術也很複雜，公司的晶片、系統、軟體等等，還有太多晶片了，不是只有GPU，他們必須整合在一起，輝達的技術太複雜，很難去理解，因為這花了他33年，當然輝達有很多人加入，有時候人們會離開，但大部分員工都留很久，他才看到有員工已經年資20年了，但就算有人離開也沒關係，因為我們科技很難被取代。

談到記憶體短缺，黃仁勳則重申，需求很強大，所有的供應鏈都很緊，且供應鏈很複雜，輝達有複雜的記憶體、CoWoS、交換器、電纜、電供等等需求，但輝達的供應鏈很強。