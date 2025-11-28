國泰金明年股利反映營運表現　看好台股上3萬點

▲國泰金總經理李長庚。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

國泰金（2882）於今（28）日召開法說會，外界關心明年股利政策，發言人陳晏如指出，今年前10月每股稅後盈餘（EPS）6.16元，銀行、證券等子公司營運表現佳，因此明年金控股利一定會反應今年營運成果；總經理李長庚受訪談到台股則說，只要大的方向沒有改變，對明年股市看法還是相當樂觀，所以三萬點，應該不會是夢。

國泰金前三季稅後淨利749億元，年減率27.56%， EPS 4.82 元，前三季獲利下滑主因在於今年新台幣大幅升值影響淨利，且投資收益基期較高所致，前三季帳面淨值為9079億元，每股淨值為54.5元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國泰金旗下國壽前三季股市實現收益約625億元，較去年減少約3成，台股投資報酬率有12.5%，國外股票投報率有9.2%，截至第三季底的金融資產未實現損失為784億元，而現金部位今年前三季大幅增加了1180億元，占整體資金比重從1.9%，提高到3.5%。

陳晏如說，第三季逢低回補股票，前三季的現金股利入帳175億元，增加21億元，經常性收益率持續提升，股利及利息收入皆較去年同期成長，外匯新制上路，11月底外匯準備金餘額來到超過800億元水準，第三季底的避險後投報率為3.56%，低於去年同期的4.15%，淨值7381億元。

台新金、新光金合併成併，玉山金亦合併三商壽，國奉金不能免俗被問到併購的議題，李長庚回應，先前把資源灌注到壽險，以因應IFRS 17接軌，接軌後相關法令係數、實施細筤確定之後，就會思考版圖擴張，要在壽險以外去尋求標的，至於國內、國外都是考慮範圍。

至於對台股看法，李長庚說，就各項指標來看，明年看法依然樂觀，所以三萬點應該不是夢，其閶市場波動在所難免。

