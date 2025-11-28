台新新光金明年股利可望優於今年　合併助力進入「多引擎」發展

▲台新新光金今開線上法說。（圖／台新新光金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

台新新光金（2887）今（28）日召開法人說明會，由於前三季台新金控稅後淨利226億元，每股稅後盈餘（EPS）1.3元，談到明年股利政策，總經理林維俊指出，應該全數以現金為主，由於今年獲利狀況還不錯，明年發放股利金額應該會比今年更好些，不過最後取決全年獲利表現、同業配發平均水準，由董事會通過決議為主。

台新新光昨（27）重訊公告更正今年 9、10 月合併自結損益，原因在於併購新光金後，依據 IFRS 9 對新壽持有的「零息可贖回金融債券」按照合併基準日重新進行續後衡量，該種債券具有「可提早被發行公司贖回」的特性，必須建立利率模型評估實際存續期限。

獨立董事建議在取得外部專家意見前應採更保守方式，進而修正數據，金控前 10 月稅後純益由338億元調整為286.7億元，減少51.3億元，EPS從1.88元降至1.57元。

林維俊針子公司新壽持有的零息可贖回金融債券，進行續後衡量調整進行說明，他解釋，該商品特性及參酌新壽過往從未有持有至到期的案例，依據IFRS9規定計算預期存續期間，並認列於自結損益，但獨立董事建議在取得其他外部專家對會計處理方法及預估模型等意見前先以保守方式評估，並更新9月、10月金控獲利自結數。

台新新光金旗下子公司將陸續進行合併，其中台新投信與新光投信已於11月24日率先完成合併，合併後資產規模(AUM)達5300億元，躍升市場第九大投信。此外，金管會也在11月25日核准通過台新人壽、新光人壽合併及更名案，合併基準日訂明年1月1日，合併後更名為「新光人壽保險股份有限公司」，隨著子公司逐步完成合併，台新新光金控進入「多引擎」發展階段，結合集團資源整合與挹注，未來將加速發揮綜效。

台新新光金各家子公司前三季營運表現，台新銀行前三季淨利息收入為245億元，較去年同期成長11.7%，第三季度淨利息收益率(NIM)為1.34%，較前一季提升5基點(bps)，總放款達1.9兆元，較去年同期成長9.9%，淨手續費收入為129億元，亦較去年同期成長16.4%，主因為財富管理及信用卡淨手續費收入成長穩健，稅後淨利155億元，較去年同期成長10.8%。

加計新光銀行7月24日到9月30日之稅後淨利，台新銀行及新光銀行合計獲利為175億元，銀行子公司授信資產品質也維持良好水準，台新銀行逾放比及覆蓋率分別為0.15%及819.4%，新光銀行逾放比及覆蓋率分別為0.12%及1062.4%。

在人壽子公司方面，台新人壽前三季稅後淨利為16億元，台新人壽及新壽合併獲利為26億元，其中含新光人壽7月24日到9月30日之稅後淨利，新壽初年度保費較去年同期成長26%達460億元，市佔率為6.2%，新契約CSM（合約服務邊際）大幅成長，較去年同期成長113%，達478億元，新光人壽販售之外幣保單有助降低避險成本及資產負債匹配，前三季外幣保單銷售較去年同期成長46%達290億元，佔初年度保費比重63%。

在證券子公司方面，台新證券稅後淨利達15億元，台新證券及元富證券合併獲利為28億元，其中也包含元富證券7月24日到9月30日之稅後淨利，台新證券及元富證券合併後的市場排名在經紀業務上升至第4名，在股票承銷上升至第1名。

