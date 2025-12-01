台股明年Q1迎6變數　經濟學家看好「股優於債」配置

▲富邦金首席經濟學家羅瑋。（圖／富邦金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

美國總統川普的政經變革導致今年全球金融市場劇烈震盪，富邦金控首席經濟學家羅瑋指出，明（2026）年隨著主要國家經濟維持溫和成長整體金融市場可望較今年更具可預測性，惟政治與政策風險仍高，特別是明年第一季，將法人機構實現獲利調節部位等六大變數，需提高對金融市場短期劇烈波動的警覺，整體仍將呈現「股優於債」的資產配置格局。

富邦財經趨勢論壇於今（1）日登場，羅瑋表示，明年隨著川普推動的各項政策明朗化，聯準會（Fed）動向更為清晰，不確定性下降，明年的全球經濟與金融市場三大基調為：全球經濟維持「溫和成長」；各國央行貨幣政策調整接近尾聲；區域地緣政治及國際貿易關係出現變化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，羅瑋也提醒，明年第一季金融市場可能出現類似今年三、四月般劇烈波動的走勢，有六大觀察重點包括：法人機構1月實現獲利調節部位；美國兩黨協商期限為明年1月30日，若協商未果聯邦政府關門時間可能超過今年的43天；明年1月底將公布第四季經濟成長率，對等關稅對各國實體經濟造成的傷害可能為市場帶來震撼；明年2月科技股公布財報，若營收、資本支出或未來展望不如預期，將引發科技股波動；農曆新年長假年後可能出現補漲或補跌；最後則是Fed人事變化及政策動向，將引領市場氛圍出現重大轉變。

若川普能有效調停俄烏達成停火協議，歐洲各國將可望減輕支援烏克蘭軍費支出的負擔，有助歐洲經濟復甦，是明年稍可期待的「意外驚喜」。明年主要國家包括美國、歐元區、日本、中國經濟前景表現與今年相當，台灣今年受惠於資通訊產品出口帶動基期較高，預估明年經濟成長率約2.5%～3%。

由於主要央行降息接近尾聲，明年進一步降息空間有限，投資人對持有長天期債券的意願也出現明顯改變，而新世代投資人傾向以購買虛擬貨幣及科技股作為避險工具，羅瑋歸納，明年資產配置思維為「在風險可控前提下，股票整體優於債券」，可規劃在股、債、匯及原物料之間進行動態調整，兼顧成長機會與防禦需求。

