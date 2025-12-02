境外IP不能申請！合庫銀數位帳戶推11項打詐新制 明年2／2上路

數位存款帳戶配合打詐，開戶更嚴了！合庫銀今（1）日公告，明年2月2日起數位存款帳戶開戶總約定書新增11項規定，除了不可以用境外IP申請開戶以外，警示戶存款若低於1千元、薪轉戶未見撥薪紀錄，都有被直接結清帳戶的風險，提款卡、語音及網路轉帳功能也都會受到限制。

台積電護持 第一金投顧：明年台股高點落在3萬1千點

第一金證券舉辦2026年台股展望，第一金投顧預期，台積電明年EPS更上看75元，若以目前1400元來看，PE僅18.6倍，彭博平均目標價在1800元，明年台積電將進一步帶領台股上攻31000點，看好產業包含晶片、零組件、散熱、電源、PCB等展望樂觀，傳產可以留意製鞋、重電以及配息題材如中信金、玉山金等。

塑膠族群反攻！4檔盤中亮燈 類股指數刷2個月高點

中國大陸啟動「反內捲」政策、俄烏停火露出曙光，塑化景氣落底，法人喊進台塑集團個股，今（2）日激勵低價台聚（1304）、亞聚（1308）、台達化（1309）、聯成（1313）等四檔補漲盤中一度攻克漲停價位，塑膠類股指數來到159.9點新高，創近二月高點。

台中銀現增抽籤申購明起跑 1次買5張拼賺9500元

台中銀（2812）將於明（3）日起至5日為止，辦理為期三天現增抽籤作業，承銷張數8500張，每人可抽籤五張，承銷價為18.9元，相較今（2）日市價20.8元，溢價空間約10.1%，一張賺1900元，五張合計賺9500元。

台達電砸37億併購 晶睿亮燈爆12萬張排隊搶購

台達電（2308）與晶睿通訊（3454）於1日分別召開董事會，通過以現金為對價之股份轉換案，擬由台達取得晶睿通訊100%股份，晶睿今（2）日開盤即亮燈漲停，股價達93.6元，爆近12萬張排隊搶購。

17.4萬股民開心 00939月配0.072元填息達陣

採月配息、受益人數17.4萬的高股息ETF統一台灣高息動能（00939）於今（2）日除息，每股配發0.072元，維持前一次配息，昨（1）日收盤價13.91元，除息參考價13.83元，受到大盤震盪走高帶動，股價上攻13.95元，完成填息走勢，股息預計將於12月24日入帳。

快訊／台股收盤大漲221.74點 台積電漲20元至1430

台股今（2日）開高走高，加權指數終場大漲221.74點，以27564.27點作收，漲幅0.81％，成交量4696.71億元。

輝達斥資20億美元入股新思 黃仁勳喊「非常重大的合作」

輝達週一宣布，已斥資 20 億美元購入 EDA 大廠 Synopsys （新思科技）普通股，並啟動一項多年期策略合作，鎖定加速計算、工程設計與 AI 技術整合。輝達此次持股屬於直接財務投資，並搭配雙方既有合作的大幅深化。輝達執行長黃仁勳更表示，「這是一項非常重大的合作」。

台股主動式ETF吸42.9萬人連7周刷新高 一表看5檔新兵搶市

今年投資新寵主動式台股ETF人氣強強滾，根據集保戶股權分散11月28日最新統計資料顯示，主動群益台灣強棒（00982A）等5檔主動式台股ETF整體受益人數上周增加1.4萬人，統計總人數來到42萬9346人，已連續第7周創下新高。

穩定幣降低跨境支付成本與資金周轉壓力 台灣企業的機會與挑戰

外貿協會董事長黃志芳今(2)日指出，中國反對穩定幣是與美國間的大國角力，但將來穩定幣會成為國際貿易重要工具，企業跨境支付使用穩定幣已從概念走向實務，傳統跨境支付時間較長，手續費要5%，且有匯率與對沖壓力，穩定幣是以美元一比一對應資產，交易時間從兩天變成兩分鐘，貿協本月15日舉辦穩定幣論壇，為企業提供實戰平台。