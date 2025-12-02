穩定幣降低跨境支付成本與資金周轉壓力　台灣企業的機會與挑戰

▲黃志芳指出穩定幣有快、穩、準特性。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

外貿協會董事長黃志芳今(2)日指出，中國反對穩定幣是與美國間的大國角力，但將來穩定幣會成為國際貿易重要工具，企業跨境支付使用穩定幣已從概念走向實務，傳統跨境支付時間較長，手續費要5%，且有匯率與對沖壓力，穩定幣是以美元一比一對應資產，交易時間從兩天變成兩分鐘，貿協本月15日舉辦穩定幣論壇，為企業提供實戰平台。

日本、韓國穩定幣發展比台灣快。穩定幣由VISA與新加坡Circle，日韓也準備發行，台灣可以合法使用，但對發行穩定幣還沒有法規。貿協論壇是真正國際性論壇，有發行商、台灣使用業者做實務分享，還有法規、會計專家參與論壇，企業可經由論壇了解穩定幣在亞太地區發展，目前已有三百多人報名。

黃志芳指出，穩定幣有快、準、穩的特性，免除匯兌風險，貿協以中性角度，沒有鼓勵或不鼓勵，而是提供最一手的資訊與最新實務供國際貿易業者參考，從法遵、會計、政策、風控、技術等核心面向做解析，讓業者決定自己要不要採用穩定幣，且以穩定幣作為交易，不需花兩天時間，資金周轉壓力也就很低。

國際研究指出，穩定幣正成為企業追求「速度更快、成本更低、跨境更順暢」的重要結算工具。根據EY在2025年針對350位高階主管進行的調查，已有41%企業使用穩定幣，平均可降低跨境支付成本逾一成。另據「貿協經貿指數(TAITRA INDEX)」最新調查，已有近5%國內企業與逾10%海外台商開始嘗試以穩定幣進行跨境支付。

對台灣企業而言，代表未來有機會加速跨境收付、減少資金佔用，並透過「秒級結算」提升資金周轉效率。

隨著美國《GENIUS Act》推進，以及Visa與全球主要金融機構陸續將穩定幣納入清算與支付架構，全球正迎來一波堪稱近代史上規模罕見的貨幣支付系統升級。穩定幣已從單純的新興科技，演變為重塑跨境金流與國際貿易規則的關鍵金融基礎建設。

Financial Times與McKinsey & Company先後指出，穩定幣正走向「核心金融基礎設施」，2025 年更可能成為跨境支付應用加速的重要轉折點。對台灣金融業與進出口企業而言，這不僅是監理與商業模式的新課題，也是強化企業服務、布局新一代金流走廊的關鍵契機。

為回應企業面對穩定幣崛起於跨境交易支付上的實際需求，外貿協會訂於本月15日在台北國際會議中心舉辦「穩定幣與國際貿易未來」論壇，以企業需求為出發點，聚焦政策與監理、金融法遵與風險管理、會計、稅務與實務案例等面向，系統性分析穩定幣在既有金融與貿易體系中的合規與應用，協助臺灣企業掌握未來脈動。

會中將邀請台灣重要虛擬貨幣交易平台，剖析台灣與國際企業導入穩定幣的實際需求與操作現況；由國際級會計師事務所說明企業於穩定幣交易下的會計認列、內部控制與審計重點，協助企業掌握財務面需提前準備的環節；並由法律專家解析台灣及國際監理框架，架最新發展，提醒企業在使用穩定幣時須注意的合規風險與法遵要求。

目前包括金融、製造、電商等知名與龍頭企業三百多人報名，貿協表示還有約150個名額可供報名。

專題演講者包括：

David Katz｜新加坡Circle公司 亞太區策略與公共政策副總裁

幸政司｜日本加密資産商業協会(JCBA ) 專務理事、日本加密資産等交易業協会(JVCEA) 專務理事兼事務局長

鄭求泰｜韓國金融科技產業協會(KORFIN) 理事、KORFIN旗下數位資產基礎設施委員會 首席代表

另有台灣穩定幣應用環境新動向、穩定幣：新風險還是新大陸、穩定幣跨境結算實務經驗分享等三場論壇，是半日幣活動，報名費兩千元。