台股主動式ETF吸42.9萬人連7周刷新高　一表看5檔新兵搶市

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

今年投資新寵主動式台股ETF人氣強強滾，根據集保戶股權分散11月28日最新統計資料顯示，主動群益台灣強棒（00982A）等5檔主動式台股ETF整體受益人數上周增加1.4萬人，統計總人數來到42萬9346人，已連續第7周創下新高。

▲▼群益投信。（圖／記者巫彩蓮攝）

市場法人表示，主動式台股ETF儼然已成投資新潮流，除了既有的5檔外，年底前預計有4檔主動式台股ETF即將募集，值得一提的是，其中群益00992A是唯一以科技為投資主軸的主動式台股ETF，投資標的廣納科技全領域之創新題材，更是能靈活掌握台灣科技強勢股之投資機會，預計12月8日開始募集，發行價10元。

主動群益科技創新(00992A)經理人陳朝政表示，目前技術面來看，下檔支撐依序為60日均線、半年線，預期年底前將維持大箱型區間震盪；操作建議反彈不追高、逢拉回分批承接AI相關科技產業及其供應鏈，這些領域包括電源管理、BBU系統、高效能運算基礎設施以及半導體設備廠務工程等，具備較高的成長潛力。

主動群益台灣強棒(00982A)經理人陳沅易表示，短期台股面臨高價股獲利了結的賣壓以及長假的不確定性而進入整理的區間，然而參考過往在美國預防性降息時的經驗，台股皆是多頭格局不變，加上參考過去經驗，台股在短線帶量急跌後，往往隨後會出現一波V型反轉回升行情，因此，投資者不宜過度悲觀，反而可以逢低分批布局AI應用以及提高生產力族群。
 

【224天後現身】名模羈押完身形大變　被問養寵物錢從哪來秒閃人

今年投資新寵主動式台股ETF人氣強強滾，根據集保戶股權分散11月28日最新統計資料顯示，主動群益台灣強棒（00982A）等5檔主動式台股ETF整體受益人數上周增加1.4萬人，統計總人數來到42萬9346人，已連續第7周創下新高。

