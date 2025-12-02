輝達斥資20億美元入股新思　黃仁勳喊「非常重大的合作」

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

輝達週一宣布，已斥資 20 億美元購入 EDA 大廠 Synopsys （新思科技）普通股，並啟動一項多年期策略合作，鎖定加速計算、工程設計與 AI 技術整合。輝達此次持股屬於直接財務投資，並搭配雙方既有合作的大幅深化。輝達執行長黃仁勳更表示，「這是一項非常重大的合作」。

根據雙方共同聲明，未來合作將涵蓋強化 Synopsys 多項高運算量工具、發展「代理型 AI 工程」（agentic AI engineering）、擴大雲端服務，並打造聯合市場推廣方案。Nvidia 認為，EDA 與矽智財開發是全球最耗算力的產業之一，AI 時代將迎來設計流程全面重構。

「這是一筆非常重大的合作。」輝達執行長黃仁勳接受外媒 CNBC 訪問時表示，AI 與加速運算將重新定義工程與設計產業，使過去需要數週運算的大型工作流程，壓縮到幾小時內完成。

消息公布後，Synopsys 股價週一收盤上漲 4.85%，輝達也上漲 1.65%。

Synopsys 是全球領導性的電子設計自動化（EDA）與矽設計服務供應商，客戶可透過其平台建構 AI 晶片、SoC 與各類高複雜度產品。Synopsys 執行長 Sassine Ghazi 指出，與 輝達深化合作後，可明顯加速客戶在雲端與 GPU 平台上的設計效能。

黃仁勳表示，產業正從傳統 CPU 為主的「通用運算」快速轉向 GPU 驅動的「加速運算」，未來兩種架構會並存，但重心將愈來愈偏向後者。他也強調，Nvidia 的成長建立在 Synopsys 工具基礎上，雙方合作已長達多年，此次投資可視為既有關係的進一步升級。

值得注意的是，雙方合作並非排他性（non-exclusive），輝達與 Synopsys 未來仍可與其他業者建立合作關係。