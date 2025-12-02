台積電護持　第一金投顧：明年台股高點落在3萬1千點

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

第一金證券舉辦2026年台股展望，第一金投顧預期，台積電明年EPS更上看75元，若以目前1400元來看，PE僅18.6倍，彭博平均目標價在1800元，明年台積電將進一步帶領台股上攻31000點，看好產業包含晶片、零組件、散熱、電源、PCB等展望樂觀，傳產可以留意製鞋、重電以及配息題材如中信金、玉山金等。

今年台股上演神奇逆轉勝，四月面臨川普32%關稅，指數加權指數從去年底23035點重挫到17306點，最大下跌5729點、24.87%，隨即隨著關稅態度不斷軟化，台股在台積電帶領下持續收復失土並反攻，四月到六月月線連六紅，在11月創下28554點的歷史高點，最大上漲5519點、23.95%，目前截至12/1收在27342點，加權指數累計上漲18.69%，今年是非常動盪且曲折的一年，其中上漲最大的推手來自台積電，今年累計大漲31%。

相較之下，櫃買指數從255.84點到257.92點全年僅漲0.8%，第一金投顧認為，市場資金明顯集中在台積電、鴻海、台達電等權指股上，不過基期低就是最大的優勢，跨入馬年之後，績優的中小型股很容易跑出火熱行情。

資金面方面將持續寬鬆，美國9月開始降息，10月續降，12月也將降一碼，市場預期明年再降三碼至2.75-3%。雖然今年加權指數位階較高，但AI時代是整體結構性的改變，且台灣是其中最核心的受益者，第一金投顧，看好台股未來將續創新高，上半年休息整理籌碼後，明年下半年備受期待，到了年底加權指數將突破31000點。

AI產業爆發邁入第三年，美國科技巨頭包含OpenAI、Nvidia、AMD、Google、微軟、亞馬遜等不斷加碼並擴大投資，美國政府今年也啟動星門計畫，四年內要投資金額5000億美元打造超級AI資料中心。四大CSP資本支出也從2023年的1416億美元，今年成長至3431億美元，明年推估成長至4359億美元，今明兩年年增分別為58%、27%。AI的軍備競賽，台灣將是最大的受惠者。

GPU與ASIC的整體算力需求在未來數年將強勁成長，各大CSP除了買GPU晶片，也積極自研AI訓練與推論晶片，今年陸續推出新一代ASIC產品。

隨著需求爆發產能提升，反而熱與電的處理問題也成為下一個戰場。未來AI伺服器的每機功耗從傳統約5-10kW躍升至30-100kW以上，2027年的Rubin Ultra單機櫃功率高達600kW較過去成長數十倍，電源與散熱零組件如水冷板與快接頭將持續受惠。

較於電子產業，傳產今年表現弱勢。其中鋼鐵、塑膠、水泥、汽車、營建等板塊下跌10~28%不等。基期低就是最大的優勢，第一金投顧看好明年傳產將落後補漲。首先是製鞋產業，2026年將迎來美國、加拿大和墨西哥合辦的世界盃足球賽，目前各大品牌正在為世足賽準備新品，相關成衣與製鞋廠商已接獲相關訂單，第四季起逐步放量出貨，世足賽題材將在上半年陸續發酵。

再來重電產業，全球資料中心正加速擴張，到了2030年用電量將較目前成長一倍，電力即是算力，尤其美國電網老舊待汰換，持續推升國內重電廠商在手訂單已經看到2027年；金控獲利也大爆發，今年受惠台股、美股上漲以及新台幣匯率回穩，13家金控前十月獲利5065億元，第一季的配息行情可以期待，低基期的績優股將在明年將輪流有好的表現。

