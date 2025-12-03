先生過世！友人狂勸「快做3件事」能省遺產稅　她一聽全巨雷

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

面對親人離世，家屬在忙亂中常聽聞「先把帳戶裡的錢領出來，不然會被凍結」、「車子先過戶比較快」等好心提醒。然而，退休理財顧問「R姐」廖嘉紅就警告，這些舉動都踩中法律大忌，同時也強調「第一步永遠都是先辦理死亡登記，之後所有財產的處理才會有法律效力。」

廖嘉紅透露，孩子的父親離世後，她正忙著後事，結果身旁卻有人勸她，先不要辦除籍，戶頭裡的錢先領、車先過戶比較快，「那一瞬間，我只想說...拜託別害我們家！」

她直言，這些行為皆是「法律地雷」，因為親屬在死亡的那一刻，其所有財產即刻轉為「遺產」，若未經合法程序便擅自動用，恐讓繼承人面臨刑事、民事、稅務上的三大風險，甚至涉及偽造文書和侵占遺產罪。

地雷1「先把錢領出來」

此舉可能涉及侵占遺產和偽造文書及詐欺。由於提款單上仍是以「死者名義」操作，若其他繼承人不同意，提領者可能被提告侵占；若使用死者印章或簽名，則可能構成偽造私文書，甚至對銀行行員構成詐欺取財。

R姐舉例道，知名案例如顧寶明事件，他的大女兒調閱財產清冊後，發現第三任妻子在他死亡後，陸續把存款、股票轉走，最後第三任妻子遭檢方依「偽造文書、詐欺取財」起訴。

地雷2「在未辦理死亡登記前，辦理過戶或事務」

在未辦理死亡登記前，若持死者印章或文件到銀行、監理所等公務機關辦理事務，形同利用已失效的授權。若公務人員因不知情而做了不實登載，擅動者將涉及「使公務員登載不實罪」，屬於刑事案件，並非家務事可私下和解。

地雷3「以為先移轉、賣掉，就不用繳遺產稅」

R姐直言，「這是最危險的誤會！」死亡當下，財產已被認定為遺產。先過戶或先賣掉，若未申報繳納遺產稅，除了必須補稅之外，還會面臨逃漏稅的罰鍰。國稅局可輕鬆透過監理站、地政機關和銀行等紀錄，追查到「死亡後的交易紀錄」，一旦移轉反而更為顯眼。

最後，廖嘉紅強調，在親人逝世後，正確流程永遠是第一步先辦理死亡登記（除戶）。許多家庭誤以為不辦除籍、先動財產是省事，但實則可能付出巨大的法律代價，同時也易導致家人間的信任關係崩裂。

