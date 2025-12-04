川普政府釋出「支持機器人」利多　7檔台廠概念股亮燈開趴

▲人型機器人Optimus示意圖。（圖／路透社）

記者巫彩蓮／台北報導

外電報導美國川普政府可能將於明（2026）年發布支持機器人相關的行政命令，今（4）日台股相關機器人族群所羅門（2359）、昆盈（2365）、達明（4585）、羅昇（8347）、昆盈（2365）、和樁（6215）、慧友（5484）等7檔個股亮燈漲停鎖死。

根據外電報導，美國商務部長霍華德 · 盧特尼克與多家機器人產業公司高層會面，並表達加速該行業發展的支持，明年可能有關政策出爐，美國機器人概念股包括：iRobot、特斯拉、Richtech、Serve Robotics及Symbotic同步大漲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

近期所羅門赴日本參與國際機器人展（iREX 2025），展示整合「理解人類語意、遠距視覺定位及自主行走」的人形機器人成果，大幅改善過往看不遠、學習速度慢、手指不夠靈巧等弱點，所羅門股價自從8月27日175.5元，一路回檔到11月19日118元，回檔幅度逾3成，今日受到政策利多帶動，股價跳空漲停反彈到138.5元。

除了所羅門之外，同赴iREX 2025參展還有達明，今年所展示的兩項技術，分別是「高速AI視覺飛拍檢測」、「AI即時決策」，達明表示，高速AI視覺飛拍檢測系統，可精準模擬和優化機器人的高速運動控制及AI視覺演算，可省下40％~50％的檢測時間，此技術搭配達明機器手臂，已應用於汽車座椅零件檢測、伺服器產品的檢測。

達明於今年9月26日以238元掛牌上市，股價上衝到499.5元之後，一路回跌到12月299元，今日順勢反攻337元漲停價位。