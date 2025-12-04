LINE Pay Money上線回饋超搶手　2銀行不到3小時好康搶光

▲LINE Pay資料照。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

LINE Pay Money於3日下午3點正式上線，大量用戶搶登錄回饋30元的好康，一度發生系統塞車，LINE Pay Money官網上證實上線後多家銀行回饋迅速額滿，其中2家業者不到3小時領取好康額度最快搶光。

▲中信銀額滿公告。（圖／記者陳瑩欣翻攝LINE Pay Money活動官網）

永豐銀本國用戶開通2個半小時左右額滿，中信銀國內外用戶在上線3小時左右回饋已額滿，連同一集團的LINE Bank（連線銀行）在開通後不到4小時也宣告額滿。

永豐銀在12月3日17：35宣告本國用戶參綁定LINE Pay Money額滿，至於外國用戶則是19：10宣告額滿；中信銀本國用戶在上線日17：50宣告本國用戶額滿，外國用戶則是18：02額滿。

LINE Bank則是不分本國外國戶，於12月3日當天18：42分宣告額滿；與LINE Bank一樣同屬純網銀的將來銀行則於19：28額滿；台北富邦銀行本國用戶在18：15分宣告額滿。

華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行回饋儲值金30元本國用戶回饋額滿時間，以兆豐銀19：03最先達陣，彰銀22：30宣告額滿，華銀落在23：40。

台企銀、王道銀本國用戶宣告額滿時間落在12月4日，兩家銀行皆於12月4日00：30宣告額滿。