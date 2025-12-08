嫌AI股太貴？投資達人轉戰越南：外資見「5折價」搶卡位

▲近年AI狂潮席捲全球，美國科技股股價一路飆升，近期出現估值過高疑慮；與此同時，越南市場正悄悄崛起，形成長期上升趨勢。（圖／鏡週刊）

近兩年AI掀起全球投資熱潮，美國科技股一路走高，估值也跟著被推到相對高點，市場出現對AI科技股估值過高疑慮，「無論市場情緒怎麼起伏，可以確定的是，資金向來都是尋找便宜，且具備成長潛力的市場，現在的越南就符合這些條件。」投資達人、股怪教授謝晨彥說道。

他解釋，目前越南股市估值落在長期平均值以下，與全球主要股市相比，更凸顯其優勢，「S&P 500的本益比超過20倍，印度、日本也相對高，但越南只有約10到13倍，處於折扣區。」

謝晨彥以過往在香港投資圈工作的經驗指出，國際資金對「估值」的敏感度極高，「在基本條件都具備的情況下，基金最在意的是估值的安全邊際，現在越股便宜，制度升級，會讓許多基金提前在明年越股正式被納入富時羅素（FTSE）指數前先卡位。」

他進一步說明，低估值有吸引力，但最關鍵的是未來否具備長期成長力。而越南正處於經濟加速擴張階段，原因是第3季GDP（經濟成長率）高達8%，出口動能強勁，明年成長更上看雙位數；且具備完整產業供應鏈，像是手機、筆電到伺服器、AI硬體，都能在越南生產，是全球電子製造重中之國。

此外，越南的基礎建設加速推進更是外資關注的另一大亮點，最具指標的就是「南北高速鐵路計畫」，全長1,541公里、途經20個省市，預計2027年動工、2035年通車，時速可達350公里；2026年至2030年，越南將投入3,300億美元於基礎建設，相較2021年至2025年期間增加67%。

「要吸引外資，一定要先把建設做好。」他說，依照過往經驗，大規模基建往往能帶動一國GDP，連帶的，房地產、工業區、原物料產業都會跟著成長，而越南正處經濟成長爆發時期，「非常像我小時候的台灣，在一個經濟正要起飛的階段。」

由於各項優勢逐漸到位，全球供應鏈正在加速往越南搶進，「三星最早進去，台廠如鴻海也早已布局，現在就連蘋果、日本丸紅都陸續跟進。」他說，美中緊張局勢也使企業更願意尋找替代基地，越南既不受川普關稅影響，又具備東協紅利，是未來必然會崛起的重要海外據點。而不只是被動基金會買進，主動基金也會因為估值便宜、成長確定而提前布局。



