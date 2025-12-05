黃仁勳駁「AI取代人類」！　預言機器人維修、服飾成未來新藍海

▲輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳資料照。（圖／記者林敬旻攝）

被譽為「AI教父」的 NVIDIA（輝達）執行長黃仁勳指出，人工智慧（AI）不會全面取代人類工作，反而可能催生嶄新產業。他並引用9年前一項錯誤預測作為例證，強調 AI 的本質是「強化，而非取代人類」。他同時預告機器人將創造全新工作。

黃仁勳近日在接受知名 Podcast 節目《The Joe Rogan Experience》訪問時提到，2016 年曾被譽為「AI 教父」、時任 Google 副總裁的電腦科學家 Geoffrey Hinton 曾預測：「5年內，AI 的影像辨識能力將超越人類，人們現在應該停止學習放射科。」但這項預測最終未成真。

「諷刺的是，放射科醫師的數量不減反增。如今幾乎每位放射科醫師都在使用 AI。」黃仁勳說，AI 的角色應是協助人類提升效率，「工作的目的不在於完成某個任務，而是解決問題」。以放射科為例，醫師的職責是診斷疾病，研究影像只是其中一個步驟。AI 幫助醫師加快影像分析，也讓醫院能服務更多病患，進一步帶動醫療人力需求成長。

根據美國放射科學會（American College of Radiology）今年 2 月的預測，至 2055 年，美國放射科醫師人數將比 2023 年增加高達 40%。

此外，黃仁勳也回應《紐約時報》3 月回顧 Hinton 的評論，Hinton 表示自己當年並未說清楚是針對影像分析，且「方向正確，但時間錯估」。

今年5月，黃仁勳曾在 Milken Institute 全球會議上表示：「你不會被 AI 奪走工作，但會被懂得使用 AI 的人取代。」他也反駁 AI 新創公司 Anthropic 執行長 Dario Amodei 的說法。後者預測，隨著 AI 技術進步，將有 50% 的初階工作被淘汰。

看好機器人革命 服飾、維修也會變新職缺

不過黃仁勳也坦言，部分容易被自動化的工作確實可能消失，但會隨之創造出全新的產業。例如他對馬斯克（Elon Musk）打造的機器人計畫相當看好，預期未來幾年將開啟新一波機器人產業革命。

他說：「等到機器人量產落地，將誕生一整個新的產業，包括機器人工程師、製造商、維修技術人員，甚至還會有機器人專屬的服飾品牌。」