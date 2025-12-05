第四屆台灣印度CEO圓桌論壇　企業領袖齊聚台北拓展合作新動能

▲雙方主席簽署聯合聲明，並由雙方次長見證。左起經濟部次長江文若、外貿協會董事長黃志芳、印度商工總會Manish Sharma及印度商工部次長Amardeep Singh Bhatia。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

由外貿協會與印度商工總會(FICCI)主辦，中華民國經濟部與印度政府商工部支持辦理的「2025年第四屆臺印度CEO圓桌論壇」，本月2日在台北登場，邀集雙方企業領袖就經貿政策與產業合作議題交換意見，期能促進雙方貿易交流，並深化產業連結。

本次圓桌論壇由台方主席-外貿協會董事長黃志芳，及印方主席-印度商工總會電子與白色家電製造委員會Manish Sharma共同主持，並簽署發表聯合聲明，經濟部次長江文若及印度商工部次長Amardeep Singh Bhatia出席見證，以溫馨的印度點燈祈福儀式揭開序幕。

黃志芳表示，雙邊貿易在一個世代間成長近十倍，並已有逾兩百家台灣企業在印度落地，充分展現企業對彼此的信任與合作價值。印度的龐大市場與高階人才，結合台灣在先進製造與科技領域的優勢，為台印合作揭開全新的篇章。

Manish Sharma指出，印度正處於經濟與科技發展的關鍵轉折點，未來三年是深化合作的最佳時機，雙方可以善用台灣硬體與印度軟體的高度互補性，加速供應鏈布局、推動投資、優化簽證與通關等政府協助措施，同時探討設立臺印共同基金，以提升合資與製造能力。

太思科技董事長暨印度台商總會總會長何俊炘表示，綜觀全球人才流動趨勢，未來會有更多印度軟體人才留在當地發展，這對在印度布局的臺灣企業而言，將是重要的資源。此外，我國在電子製造領域有著豐富的經驗和技術優勢，透過友善投資政策、產業聚落與在地製造支持措施，臺灣可以深度參與印度科技產業，共同打造產業生態系。



Amardeep Singh Bhatia表示，台印經貿合作近年快速深化，已有數百家台灣企業在印度落地投資。印度透過多項產業激勵措施與友善營商環境推動製造及供應鏈升級。期待雙方提出具體行動計畫，持續強化合作，深化技術與供應鏈連結。

江文若指出，台印度經貿關係逐步升溫，台商投資印度也從傳統的電子製造，擴大到鋼鐵、機械、化工等領域。台印度CEO圓桌論壇為企業搭建有效的溝通橋樑，期待結合業者之建言及臺印度的產業優勢，壯大雙方在國際供應鏈中的影響力。

台印度CEO圓桌論壇係由2021年召開的「第14屆台印度次長級經貿對話會議」決議，每年配合台印度次長級會議舉辦，期待藉由雙方交流，共同促進雙邊貿易發展。