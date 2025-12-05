重量級ETF換股！0056三進三出　小台積0052增二刪一檔

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

規模5138億元的元大高股息（0056）、規模2738億元的富邦台50（006208）、規模487億元「小台積」富邦科技（0052）等3檔重量級台股ETF今（5）日公布換股，0056此次則增刪3檔成分股，006208則是增刪各4檔成分股，0052則是增加二檔成分股，刪除一檔。

臺灣證券交易所與富時國際有限公司合編之臺灣指數系列及臺灣高股息指數於今日公布成分股審核，下列有關臺灣50指數、臺灣中型100指數、臺灣資訊科技指數、臺灣發達指數，以及臺灣高股息指數審核結果，相關成分股納入及刪除之變動將自年12月19日交易結束後生效，也就是2025年12月22日起生效。

[廣告]請繼續往下閱讀...

0050、006208追蹤臺灣50指數增加4檔成分股分別貿聯-KY(3665)、致茂(2360)、健策(3653)、南亞科(2408)；刪除中租-KY(5871)、和碩(4938)、上海商銀(5876)、陽明(2609)等4檔。

候補名單：創意(3443)、金像電(2368)、京元電子(2449)、欣興(3037)、華邦電(2344)

0056所追蹤臺灣高股息指數則是納入3檔成分股納入玉山金(2884)、長榮航太(2645)、台灣大(3045)；刪除3檔成分股，分別東元(1504)、中租(5871)、臻鼎-KY(4958)。

另外，元大中型100（0051）追蹤臺灣中型100指數成分股納入7檔成分股，分別中租-KY( 5871)、禾榮科(7799)、和碩(4938)、上海商銀(5876)、創見(2451)、穎崴(6515)、陽明(2609)；刪除7檔成分股，分別貿聯-KY(3665)、致茂(2360)、遠雄(5522)、健策(3653)、愛山林(2540)、南亞科(2408)、佳世達(2352)。

成分股候補名單：群益證(6005)、長榮鋼(2211)、國票金(2889)、喬山(1736)、景碩(3189)、旺宏(2337)、潤弘(2597)、新代(7750)、華新科(2492)、洋基工程(6691)。

0052所追蹤追蹤臺灣資訊科技指數新增二檔成分股分別創見(2451)、穎崴(6515)，刪除佳世達(2352)一檔。

富邦台灣發達(0058)追蹤臺灣發達指數成分股則是新增禾榮科(7799)一檔成分股，並無刪除成分股。



