一文看5家金控11月獲利表現　中信金賺贏去年、EPS 3.76元

▲中信金前11月獲利超越去年。（圖／記者李毓康攝）
記者巫彩蓮／台北報導
中信金（2891）、元大金（2885）、兆豐金（2886）、華南金（2880），以及國票金（2889）等五家金控公司11月自結獲利出爐，中信金累計前11月合併稅後盈餘743.52億元，不僅創歷年同期新高，亦超越去年720.28億元水準，前11月稅後盈餘（EPS）為3.76元，而元大金、兆豐金EPS分別有2.5元、2.16元水準。
中信金公告11月份單月稅後盈餘70.08億元，累計前11月合併稅後盈餘743.52億元，續創歷年同期新高，亦超越去年全年獲利，EPS為3.76元。
中國信託金控表示，子公司中國信託商業銀行11月份存放款業務維持穩健，財富管理銷售動能佳，單月稅後獲利52.51億元。今年以來由於放款部位擴大、淨利差持續拉升，且財富管理業務動能強健，淨利息及手續費收入均有雙位數成長，累計前11月稅後獲利520.44億元，年增15%，再創歷史新高紀錄。
子公司台灣人壽保險公司11月份掌握市場行情，認列私募股權基金處分利益，單月稅後獲利15.28億元。累計前11月稅後獲利211.86億元，較去年同期下滑，主因今年以來美元匯率貶值4.2%，匯兌損失增加，保險新契約保費則較去年同期成長44%。
元大金11月稅後盈餘達32.11億元，年減13.9%，累計前11月稅後盈餘333.38億元，創下歷年同期次高水準，年減2.14%，EPS為2.5元，旗下銀行、投信、期貨前11月獲利均創同期新高。
元大金指出，主力獲利引擎元大證券11月稅後盈餘為29.08億元，年增13.5%，前11月稅後盈餘達216.7億元，年增10.3%；元大銀11月稅後盈餘為7.33億元，年減31.2%，前11月稅後盈餘達102.17億元，創下歷年同期新高，年增幅8.4%。
元大期貨11月稅後盈餘1.85億元、前11月稅後盈餘24.85億元，同創史上新高；元大人壽方面，11月稅後虧損3.78億元，累計前11月稅後虧損8.26億元；元大投信單月獲利持穩為3.43億元，前11月稅後盈餘達37.93億元，一樣是新高水準。
兆豐金公布11月稅後盈餘16.31億元，月減21.36%，年增率71.87%，前11月稅後盈餘達319.91 億元，較去年同期的320.61億元，微幅衰退0.22%， EPS為2.16元。
兆豐金表示，11月獲利較10月減少主要原因在於銀行財務操作收益下降，雖然利息收入略有提升、提存也有減少，兆豐銀行11月稅後盈餘為13.05億元，月減27.01%，年增48.8%，累計前11個月稅後淨利達264.93億元，年減3.45%。
兆豐證券11月稅後盈餘1.14億元，月增142.55%，年增114倍，累計前11月稅後盈餘20.01億元，年減17.79%；兆豐票券11月稅後盈餘2.02億元，月減1.46%，年增26.25%；累計前11月稅後盈餘23.13億元，年增13.11%；兆豐產險11月稅後盈餘0.34億元，累計前11月稅後盈餘7.47億元，年增99.2%。
國票金11月自結稅後盈餘1億8,463萬元，累計前11月份稅後盈餘20億7146萬元，較去年同期成長2.88%， EPS為0.57元，11月底每股淨值12.57元。
在票券子公司方面，11月稅後盈餘1.63億元，累計前11月稅後盈餘17.61億元，較去年同期成長12.81%，主要原因在於，受惠於美國聯準會在今年持續降息2碼，使外幣RP（附買回交易）成本下跌，外幣債券養券已轉為正貢獻，加上處分部分債券產生資本利得，以及台幣債持續養券正貢獻，使得債券業務獲利較去年同期成長。
華南金11月稅後盈餘19.83億元，前11月稅後盈餘244.16億元，每股稅前盈餘2.17元，每股稅後盈餘1.75元
