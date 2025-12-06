一文看5家金控11月獲利表現 中信金賺贏去年、EPS 3.76元

中信金（2891）、元大金（2885）、兆豐金（2886）、華南金（2880），以及國票金（2889）等五家金控公司11月自結獲利出爐，中信金累計前11月合併稅後盈餘743.52億元，不僅創歷年同期新高，亦超越去年720.28億元水準，前11月稅後盈餘（EPS）為3.76元，而元大金、兆豐金EPS分別有2.5元、2.16元水準。

美媒揭台積電在美設廠難 法規繁瑣建廠成本高昂

台積電將亞利桑那州鳳凰城打造成半導體重鎮，彰顯在美國執行大型建設工程的困難。晶圓廠建於索諾蘭沙漠，占地465公頃，耗資1650億美元，堪稱全球最昂貴工程之一。

Fed下周鴿派降息 華爾街投行：美股「聖誕老人行情」告吹

聯準會（Fed）預計下周召開資金會議，市場多認為降息成定局，惟華爾行投行美國銀行策略師表示，Fed對經濟前景過於謹慎，這給年底股市上漲「聖誕行情」帶來了風險。

重量級ETF換股！0056三進三出 小台積0052增二刪一檔

規模5138億元的元大高股息（0056）、規模2738億元的富邦台50（006208）、規模487億元「小台積」富邦科技（0052）等3檔重量級台股ETF今（5）日公布換股，0056此次則增刪3檔成分股，006208則是增刪各4檔成分股，0052則是增加二檔成分股，刪除一檔。

中航被列注意股公告11月單月淨利7100萬 EPS0.36元

中航(2612)昨(4)日因最近六個營業日累積收盤價漲幅達26.66%，且12月4日富邦證券商買進的比率為61.33%，被證交所列為注意股，今日公告公司11月單月淨利為7100萬元，EPS0.36元。

台新新光金聖誕點燈 董座吳東亮：「點亮新光、傳遞祝福」

台新新光金控今(5)日在台北市仁愛圓環旁的總部大樓舉辦聖誕點燈活動，並宣告2025年聖誕祭正式登場；這是台新金控與新光金控合併後首次進行的聖誕點燈，特別以「攜手同新、歡慶新局」為活動主題，該公司董事長吳東亮親臨主持點燈致詞時表示「要藉著新佈置的燈飾所點亮的新光向大家傳遞誠摯的祝福」，點亮新光這幾個字也意味著吳東亮要帶領合併後的台新新光金控重返榮耀。

快訊／記憶體南亞科、熱處理股高力皆列處置 下周生效

台股今（5）日尾盤強拉大漲185點，盤面人氣股PCB、記憶體股資金湧入多以上漲作收，惟證交所公布交投熱絡記憶體大廠南亞科（2408）與熱處理廠高力（8996）下周一（8日）起列入處置股。

「海鯤軍艦」浮航海試後入塢調校整備 未如期交艦須開始繳罰款

台灣國際造船公司(2208)表示，與專案團隊秉持安全第一為前提，「海鯤軍艦」為後續潛航測試，依計畫於今(5日進塢實施載台裝備、水密邊界及水線下戰系檢查與調校。由於該艦已經過了今年11月底交艦期限， 依據合約規定將開始繳交每日19萬元罰款，如延誤半年約需繳付3420萬元。

周休三日連署成案 勞動部展延2個月再回覆

周休三日提案成功，勞動部今（5）日提出正式回應，確認將再展延2個月，至2月7日前才會回應。

快訊／規模近兆0050換股！增刪4檔 南亞科入列、踢中租

臺灣指數公司今日公布0050追蹤指數「富時臺灣50指數」第四次成分股定期審核結果，本次調整展現強烈「AI含金量」，新增南亞科(2408)、致茂(2360)、健策(3653)、貿聯-KY(3665)等4檔AI供應鏈關鍵企業；刪除中租-KY(5871)、陽明(2609)、和碩(4938)、上海商銀(5876)，調整結果將於12月19日收盤起生效。