基隆-石垣島客貨運定期航線年底開航　票價含食宿與至少40公斤行李

▲「八重山丸」要讓旅客枕著星空入睡，醒來遇見石垣藍。（圖／華岡集團提供）

記者張佩芬／台北報導

日本沖繩縣石垣(島)市規劃以「八重山丸」客輪開闢的基隆至石垣海上客貨運定期航線，在台船基隆廠完成大保養與內部裝潢後，預計本月底正式開航，提供每周3班運務。該輪在台總代理華岡集團總經理洪郁航表示，本周將會陸續公布票價與旅行社包裝行程，船票含住宿及早餐，與至少兩個各20公斤的大行李箱託運。

在貨運部分，船隻因為是駛上駛下輪(RO-RO)，可載汽車，但台灣的車輛在日本無法行駛，會以裝載貨櫃以及特殊貨物為主，可載90個40呎櫃。

票價根據淡旺季不同，3-10月是旺季，冬季因為受東北季風影響列為淡季，如果風浪超過3.5米將會考量停航，依照天氣預報，在3天前通知旅客船隻是否如期開航；怕暈船的旅客，基本上躺床上就比較沒有暈船問題，去乘船隻預計晚間11點至12點開航，次日上午7點至8點抵達，回程也為夜航設定。

▲船上以「讓時間慢一點、讓旅程更近一點」釋放慢活旅遊的感覺。（圖／華岡集團提供）

船隻可載545名，目前開放式臥鋪單程票價訂為2800元，另有雙人房32間，還有4人房，6人房與兩間要價1萬多元的皇家套房(每人/單程)，淡季將會提供特惠價。

行李條件遠優於航空客運，開放式臥鋪與標準房的旅客，每人可攜帶2件大型行李(32吋以下)，每件限重20公斤；家庭房、豪華套房及皇家套房之旅客，每人可攜帶3件大型行李(32吋以下)，每件限重20公斤。

大型行李須依客服人員導引，自行放置於指定區域。如超過32吋及20公斤以上，則每公斤酌收新台幣15元以上。因安全考量，航行中禁止至貨艙拿取行李，重要物品及必需用品需隨身攜帶至艙房。

▲石垣島又稱為日本的馬爾地夫，碧藍海水、純白沙灘，是慢遊、療癒勝地。（圖／取自雄獅旅行社網站）

目前台灣與石垣島間直飛航班較少，旅客大多須從那霸轉機，「八重山丸」直航石垣島，票價約為傳統航空半價。旅客可以選擇參加旅行社的玩水與不玩水團體旅遊，或是自由行、自駕遊等，當地的藥妝，量販店與免稅店與各種商品，價格與日本各大城市相同，也可滿足喜歡採購的旅客需求。

洪郁航指出，石垣島為保持天然樣貌，採取低度開發，仍然有知名的大創百貨及唐吉軻德，品項也比台灣多元。石垣島非常適合玩水、潛水與觀賞天然風景；台灣的潛水客群很喜歡前往進行潛水活動。

石垣島市政府將「八重山丸」委託過去長期經營「麗娜輪」，擁有充分實務及國際大型客輪經驗的華岡集團營運管理，船隻總噸位21,688噸。

洪郁航表示，票價等都已經送交交通部航港局審查，預計本周就可通過並核下，剩下船籍國巴拿馬的相關程序還在辦理當中。票價審核通過後就會先對外公告票價，首航目標仍預計是在12月底。

關鍵字： 基隆-石垣島客貨運定期航線年底開航

